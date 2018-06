Desalojan tres horas un edificio de Infiesto por temor a que se derrumbase

C. CORTE

Curiosos siguiendo la operación de desalojo en la calle Covadonga de Infiesto. C. CORTE

Una "falsa alarma" obligó a desalojar durante tres horas un inmueble ubicado en la calle principal de Infiesto por un posible riesgo de derrumbe. El edificio, de tres pisos, cuenta en su bajo con un bar. Los clientes constataron sobre las ocho de la tarde daños en la viga de la puerta, cuyo origen ayer no había sido determinado, pero los servicios municipales constataron que no había peligro de derrumbe.

Fue la propietaria del negocio hostelero, conocido como Bar Tenis, la que avisó a los servicios de emergencias al comprobar que la puerta estaba curvada, no cerraba correctamente y además había un cristal parcialmente dañado. Hasta el lugar se trasladaron efectivos del parque de Bomberos de Piloña y de la Policía Local, que por precaución acordonaron la zona y clausuraron el negocio, uno de los más concurridos de Infiesto. El dispositivo de seguridad se mantuvo hasta pasadas las 23.30 horas causando gran revuelo entre los viandantes. Fue entonces cuando concluyó una inspección a fondo por parte de la arquitecta municipal de Piloña, quien llegó a la conclusión que la integridad del inmueble no corría peligro. Se da la circunstancia de que se está construyendo otro edificio al lado del ahora afectado aunque su arquitecto jefe, presente en la inspección, desvinculó totalmente los daños con las obras colindantes. A su juicio la viga no registra fisuras y el "abombamiento" de la puerta del bar se debió a defectos en el cargadero de la puerta, en teoría fácilmente subsanables. Según la versión de varios vecinos, el edificio clausurado ya presentaba deficiencias en sus cimientos desde su construcción.

La arquitecta dio permiso a los dueños del bar para que volvieran a reabrirlo con seguridad, algo que previsiblemente harán esta mañana. "Fue un susto gordo", relataron los propietarios del negocio, muy queridos y conocidos en la zona. El edificio de la calle Covadonga cuenta con tres viviendas en las que nadie reside actualmente. Una de ellas pertenece a los propietarios del bar, que al iniciar las obras colindantes decidieron mudarse hace dos meses.