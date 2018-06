PP, Podemos y Foro prolongan el proceso contra Viejo pese a que no prosperará sin IU

Podemos, PP y Foro todavía están aquí. Sin demasiada convicción, y a sabiendas de que la mayoría necesaria está a punto de quebrarse por la decisión de IU de dar un paso atrás, pero los tres mantienen el pulso. Juntos desecharon ayer la desactivación del expediente que se sigue en la Junta para destituir al síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Avelino Viejo. El procedimiento parlamentario de cese sigue adelante a pesar de los reparos que sobre su viabilidad jurídica ha puesto un informe de los letrados de la cámara. Sigue aunque su contenido haya descabalgado a IU, apoyo ineludible para que el bloque favorable al cese sume la mayoría suficiente. El portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, se abstuvo ayer en la votación en la que la Comisión de Hacienda decidió que sí, que pese a todo redactará un dictamen que pediría la destitución de Viejo por los reproches judiciales que ha recibido la gestión del personal de la Sindicatura pero que a día de hoy no superaría la votación en el pleno de la cámara.

Sucede que para cesar al síndico en la Junta hacen falta tres quintos de los votos, 27, y que Podemos, PP y Foro no serían suficientes ni aunque les acompañara Ciudadanos, que tampoco. Necesitan a IU, y IU ahora duda. Hay un informe de los letrados que no ve "suficientemente acreditados" los motivos para relevar a Viejo y Llamazares ha repetido que así no se puede seguir adelante. "Creo que es una imprudencia temeraria revocar con un informe tan contundente. Otra cosa es seguir criticando y exigiendo que corrija su modelo personalista de dirección o su gestión laboral", pero los letrados han dado aire, entiende la coalición, a la evidente intención del síndico de judicializar su cese y lo mejor, dicen, es parar.

No piensan lo mismo PP, Podemos y Foro. Los tres entienden que hay caso y razones para seguir, y de momento han optado por redactar -deben tenerlo como muy tarde el miércoles- un dictamen que apure las últimas opciones y, si no, que al menos colme su propósito político de dejar claro que es IU la formación que salva el puesto de Viejo. El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons observaba ayer con "sorpresa" el cambio de vía de IU y se reafirmaba en sus convicciones. "Seguimos pensando que en todo el proceso de relación de puestos de trabajo (RPT) el síndico no actuó con la imparcialidad y dignidad inherentes al cargo y que el proceso de revocación debe continuar".

Enrique López (Podemos) mantiene asimismo que el margen persiste incluso después de que lo haya estrechado el dictamen jurídico, que la duda sobre el desempeño de Viejo sigue viva y que conviene apurar unas últimas posibilidades que se han vuelto ciertamente escasas una vez que IU ha culminado su papel de "cooperador necesario" en la salvación de Viejo. Carmen Fernández (Foro) ignora el informe jurídico y mantiene que en la RPT cuestionada el síndico "incumplió sus deberes" desoyendo las indicaciones de la Junta respecto a sus métodos de selección del personal mientras PSOE y Ciudadanos siguen siendo reticentes al cese.