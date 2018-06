El 86% de la militancia de IU rechaza la coalición con Podemos

La militancia de IU de Asturias desaconsejó ayer a la organización la confluencia electoral con Podemos en las próximas elecciones autonómicas. El 86,3 por ciento de los participantes en el referéndum propio de la organización en Asturias, 946 de los 1.098 votos emitidos, marcó la casilla del "no" a la coalición, que es el sí a la visibilidad electoral y a la concurrencia de IU en solitario a la cita con las urnas. El resultado, provisional a falta del recuento del voto por correo, se cierra con 152 votos a favor de la confluencia -un 14 por ciento-. La participación, en un censo de 2.037 personas, se acerca al 54 por ciento, casi 23 puntos por encima de la que concurrió en Asturias a la controvertida consulta estatal del día 17.

El bloque contrario a la formalización de la candidatura unitaria festejaba anoche con similar intensidad el resultado y las cifras de participación, uno de los extremos éste que a los ojos de sus antagonistas podría haber hecho peligrar la legitimidad del resultado, toda vez que ya había ayer quien advertía de que los estatutos invalidan cualquier votación que no alcance el 50 por ciento. El coordinador general, Ramón Argüelles, se felicitó por la afluencia de votantes y quiso aclarar que el resultado no significa "que, después de las elecciones, no se busque un pacto por la izquierda que creemos muy necesario".

En la voz del diputado Ovidio Zapico, el nivel de participación se lee como un espaldarazo a la demanda de autonomía organizativa de IU de Asturias, "refleja que la militancia sigue apostando por un modelo organizativo federal y que queremos ejercer nuestras competencias en nuestro ámbito de decisión". La rotunda victoria del "no" indica que la afiliación "entiende el mensaje que llega desde la calle y los centros de trabajo", añade, y significa que "la gente demanda la presencia de IU en las elecciones de forma autónoma" sin renunciar a los acuerdos poselectorales.

Al depositar su voto a favor del "no", el portavoz de IU en la Junta, Gaspar Llamazares, había vuelto a justificar su postura repasando las discrepancias con Podemos en estos tres años de convivencia parlamentaria. "Nosotros", puso por ejemplo, "tenemos una cultura de izquierdas en nuestra relación con los sindicatos y Podemos otra estrategia, en algunos casos antisindical". Tras destacar también las posiciones divergentes en cuanto al futuro del carbón, el diputado desembocó en la certeza de que "nosotros hemos intentado que hubiese cooperación en la izquierda y Podemos no ha querido".

Desde el bloque de IU más favorable al entendimiento con Podemos, mientras tanto, varios militantes cuestionaron parte del procedimiento, como un presunto protagonismo de la dirección en el pago de envíos de publicidad a los militantes para llamar a votar, extremo éste negado rotundamente desde la coalición, o la aprobación del calendario electoral sin pasar por los órganos de la formación.

El referéndum autonómico marca un signo contrario al establecido en la consulta nacional, organizada para establecer un contexto de relación entre IU y el resto de las fuerzas de la izquierda y resuelta con victoria del sí a la confluencia: en España, un 77 por ciento de los participantes marcó la casilla del sí. En Asturias, el porcentaje fue del 66.