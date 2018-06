El consejero de Sanidad, camino de la tercera reprobación de la legislatura

Podemos empezó ayer a dar por reprobado al consejero de Sanidad. A 24 horas de su examen político en la Junta, con un temario en la que resalta la gestión de las oposiciones de atención primaria, no sólo la formación morada decía ayer en el parlamento que lo más probable es que Francisco del Busto no supere la prueba. Si todos los grupos cumplen aquello que adelantan, al menos una de las dos propuestas de reproche que hoy dirimirá el pleno tiene el éxito asegurado. La iniciativa de retirada de la confianza parlamentaria a Del Busto es doble, una firmada por Podemos, otra que presenta el PP, y como quiera que la formación morada ratificó ayer su previsible disposición a respaldar la iniciativa popular, y como además sus conversaciones les dicen que en el resto de los grupos distintos al PSOE no se aprecia voluntad alguna de apoyo explícito al Consejero, las cuentas les salen. Con los proponentes a favor -20 votos-, bastaría en todo caso una abstención de IU, que ya ha adelantado que opta por la abstención, que no está dispuesta ni a apoyar una reprobación a dúo que cree "retórica y contradictoria" ni a un consejero que a su juicio "ni tiene proyecto ni escucha".

En esas circunstancias, la calculadora parlamentaria le dijo ayer al diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova que a podía saborear la reprobación con 24 horas de adelanto. "El consejero va a ser reprobado por su gestión de la oposición de atención primaria", proclamó el parlamentario antes de activar el reloj de la cuenta atrás y dar por hecho que lo será sólo "si nada cambia, porque queremos darle 24 horas para rectificar en la oposición de atención primaria y el conflicto del Servicio de Atención Continuada (SAC)", el personal sanitario de urgencias en los centros de salud. Tiene una oportunidad si antes de la sesión de hoy "retira de la oposición las plazas para el SAC y a cambio introduce 49 de nueva creación".

A Del Busto le viene la reprobación por dos caminos, uno redactado por el PP que tira por elevación hacia toda su gestión y pide explícitamente su destitución y otro más concreto en el que Podemos centra sus iras en la manera de gestionar la oferta de empleo público (OPE) de atención primaria en marcha. Rechazan que entre las 124 plazas de la OPE haya 49 para el SAC, o que los médicos de urgencias no tengan la prueba específica a la que aspiran y que la Consejería, según su denuncia, les prometió.

Podemos rechaza la unificación de las dos iniciativas para que sean votadas conjuntamente porque "ninguna de las dos sobra", pero también porque pretenden que en el debate parlamentario se perciba "la vía de solución que nuestra reprobación introduce con la creación de esas 49 plazas. Creemos que no es de recibo que no solucione este problema, pero también que era importante incluir esta discusión de alternativa de forma separada". El caso es que, si nada cambia, Francisco del Busto va camino de ser el tercer consejero del Gobierno del Principado que recibe el reproche de la cámara en los tres años que ha cumplido la legislatura. El Ejecutivo autonómico puede alcanzar hoy, de este modo, una media de reprobación de consejero por cada año de mandato. Antes de él recibieron la censura del parlamento la ya ex consejera de Infraestructuras Belén Fernández -que recibió el suspenso político de la oposición poco más de un mes antes de su renuncia al cargo para ser sustituida por Fernando Lastra- y la todavía titular de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez.