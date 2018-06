Drones, helicópteros y minirradares: los vigilantes de las carreteras en verano

Drones, helicópteros y radares portátiles de pequeñas dimensiones. Este es el dispositivo de la Dirección General de Tráfico para vigilar las carreteras de la región durante la presente campaña de verano. Durante los meses de julio y agosto se prevé un movimiento de algo más de un millón y medio de vehículos en la región -un 3,2% más que en el pasado estío- y se realizarán controles más intensivos de motocicletas, furgonetas, velocidad y alcohol y drogas.

La primera operación especial se llevará a cabo este mismo fin de semana, desde las tres de la tarde de hoy, viernes, 29 de junio, hasta la medianoche del domingo, 1 de julio. "En las vías secundarias hay que tener un cuidado especial", planteó la jefa de Tráfico, Raquel Casado, aludiendo a la red viaria asturiana "más compleja que en el resto de España, por el tipo de trazado y la orografía", señaló. La segunda recomendación de la jefa de Tráfico es obvia, aunque no por ello innecesaria: "Al volante, cero alcohol y drogas". Casado participó junto a la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, y el comandante de la Agrupación de Tráfico, Jorge Luis Correas, en la presentación del dispositivo especial de Tráfico para el verano.

En julio y agosto habrá cuatro campañas intensivas. La primera de ellas tiene como objetivo a uno de los colectivos vulnerables, los motoristas. Se incrementará la vigilancia duran el 7 y 8 de julio. La segunda campaña de vigilancia es sobre las furgonetas; se realizará del 23 al 27 de julio. La semana del 6 de agosto se incrementará la vigilancia sobre límites de velocidad tanto en vías de alta capacidad como carreteras convencionales. El control se realizará indistintamente desde el aire como a pie de vía con radares fijos y móviles, de pequeñas dimensiones que ya están multando y con los que se está trabajando desde Semana Santa, poniendo el foco en las vías de mayor siniestralidad. Los que se encuentran en pruebas piloto son los drones, que todavía no multan. No obstante, la jefatura provincial de Tráfico ha solicitado disponer de uno de estos dispositivos durante este verano. "Lo tendremos aquí dos o tres días", aseguró Raquel Casado. Esos drones sobrevolarán las carreteras convencionales, "que son donde se produce el 80% de las víctimas mortales", según detalló la jefa Provincial de Tráfico.

Además, coincidiendo con la proliferación de fiestas por toda la geografía asturiana, del 13 al 15 de agosto, Tráfico incrementará los controles preventivos de alcohol y drogas, que se realizarán a cualquier hora del día y en cualquier carretera. "En el caso del alcohol, es verdad que hay un momento en el que, si se supera una tasa es sancionable, pero no deja de ser igualmente peligroso llevar alcohol en la sangre, aunque sea mínimo", insistió Casado. La última campaña que se realizó en Asturias dio como resultado un 33% de positivos en drogas. A este respecto, el comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil aclaró que esa cifra no significa que ese porcentaje de conductores tengan droga en la sangre porque las pruebas no son aleatorias, sino que se están practicando sobre un perfil determinado: jóvenes que salen de fiesta.

Zonas costeras

Además, una de las características del tráfico durante estas fechas es la mayor conflictividad en el acceso a zonas costeras y donde se celebran romerías, así como el mayor tránsito de vehículos en carreteras secundarias, según la jefa de Tráfico.

Para la delegada del Gobierno, Delia Losa, otra de las cuestiones fundamentales en estas fechas pasa por concienciar a la ciudadanía de la necesidad de adaptar la conducción a las condiciones de la vía. El dispositivo, continuó Delia Losa, está orientado a "garantizar que la circulación sea lo más fluida posible en las carreteras asturianas".