Velocidad y maniobras inadecuadas, en el origen de los accidentes mortales

Tras un año "tranquilo", la jefa provincial de Tráfico, Raquel Casado, reconoció ayer que este final de junio estaba resultando "bastante duro". Un joven de 25 años, natural de Grado, fue el pasado domingo la séptima víctima mortal en accidentes de tráfico en Asturias en los últimos ocho días. En esa semana aciaga tres jóvenes mecánicos perdieron la vida en un mismo siniestro en la carretera de San Tirso de Abres.

Pendientes aún de los informes finales, Casado subrayó que en algunos de esos accidentes mortales, el origen se encontraba en "una velocidad inadecuada o no adaptada a las condiciones de la vía". La jefa de Tráfico recalcó que sus pesquisas se orientan a las condiciones de la conducción y de los propios conductores. "Había una parte importante de exceso de velocidad o, en algunos casos, maniobras inadecuadas", apostilló, "no podemos achacarlos a la climatología", advirtió. Todos los siniestros, precisó Raquel Casado, se produjeron en vías secundarias. Como el año anterior. "Nuestro objetivo es que no haya fallecidos", continuó la jefa de Tráfico, quien ruega a los conductores que circulan por la región: "Tengamos especial cuidado por dónde conducimos. También es importante llevar bien colocados los sistemas de retención y otros dispositivos de seguridad", aseveró.