Cudillero pide ayuda a San Pedro frente al soberanismo catalán: "Abondu nus ta atorrandu"

Cudillero recibió a San Pedro con calor y muchas críticas. El sermón de l'Amuravela, en el que se da cuenta al santo patrono, en pixueto, del último año duró casi media hora, fue interrumpido en 23 ocasiones por los aplausos del público y otras cuatro veces más para que el compositor y recitador de los versos, Cesáreo Marqués, y su apuntador, Víctor Carbajal, bebieran "el gotín" de vino blanco (albariño para la ocasión) y pudieran resistir sin desfallecer bajo el sol de justicia en la popular y abarratada plaza de la Ribera.

Los primeros versos se centraron en el sector pesquero, el mismo que un día hizo a Cudillero el puerto más rico de Asturias. Criticó Cesáreo Marqués el estado actual de las cosas: "lus poucus que de la pesca / hemus de siguir viviandu, / más dificil cada día / todu nus lu tan puniandu, / entre vedas, normativas, / cupus ya outrus fandangus, / impidinus que pa casa / podamus llevar más cuartus".

Hubo recuerdo para el fatal cupo asturiano de la xarda y un dardo directo al gobierno regional: "El ripartu San Pidrín, / dibirían actualizallu / a las cercustancias nuavas /non a lus tiampus pasaus, /a ver si pa outras cousas / hay que tar mudirnizaus / ya en lus asuntus de pesca /manda más luantiguau". Tampoco dejó atrás las críticas al Principado por, a su juicio, no ocuparse todo lo que debiera de la pesca. Fue en este punto del sermón cuando el recitador hizo un alto en su texto, que el público tuvo a su mano impreso, para añadir, en directo y en castellano: "Y la pesca, nada". El público arrancó en un espontáneo aplauso: era el cuarto ya.

El mal tiempo que hizo que el verano llegara más tarde de lo habitual, las marejadas y temporales, también ocuparon parte de la peculiar crónica. Habló el recitador de turismo, elogió las últimas distinciones que cuelgan de los algunos establecimientos cudillerenses dedicados al sector y, con respecto al futuro hotel que albergará el faro de la capital de concejo, se tomó una licencia: augurar un futuro para Cudillero más pendiente del turismo que de la pesca. "Pos ya'l tourismo el que marca / el rumbu que toma el puablu, / dicíu d'outra manera: / ¡que nus tamus trasformandu!".

En clave regional, quejas: "Apenas nada pintamus, / asina nus lluz el pelu / y'amás vamus comu vamus, / pos a Asturias, San Pidrín, / nengunu li fai nin casu, / la obra del AVI, paez / que ya pa que pasi el Talgu, /lus avionis, comu siampri / con Madrí poucus ya carus, / l'autupista, co'l peaji / d'España menus baratu, / ya si cain cuatru falopus / amás ciarrannus el pasu".

Y en la crónica nacional no podían faltar los secesionistas catalanes. Un tema que los pixuetos no ven muy bien y del que andan ya algo cansados. " Iligiarun a Torra / ¡que abondu nus ta atorrandu! / con vesitas a la cárcil / ya con lazus amariallus, / que nu hay presus pulíticus / unda nun lis quedóu claru, / nin hay ixiliaus tampoucu / comu vianin ripitiandu, / siguin co 'l que España is roba, / en ver de mirar p'adiantru, / ¡que mirin pa lus Pujol / ya pa lus del tres pur ciantu!".

El recitador enlazó las preteniones políticas del gobierno catalán con la multitudinaria jura de bandera civil que acogió Cudillero el pasado mayo. "¡Faltou na más Marta Sanchiz / pa tar el hinu cantandu! / siguru qu'el pirsupuastu / nun dibía dar pa tantu! L'Amuravela también criticó al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por la compra de un chalé millonario (¡vian ser todu lu contrariu / a lu que ta pridicandu! / si fuara outru, era casta / ¿lu d'él comu lu llamamus?); y al secretario de Organización de la misma formación, Pablo Echenique, por la contratación irregular de su asistenta personal.

La reciente moción de censura que acabó con el socialista Pedro Sánchez en el poder llegó a tiempo para los versos de l´Amuravela. Marqués contó a San Pedro que el PSOE no debería fiarse de sus apoyos: "¡l'anunciu Fernandu Alonsu / que nus prumuciona 'l puablu / ya'l master de la Cifuantis, paemi que son menus falsus!".

L'Amuravela incluyó un recuerdo a algunos vecinos de Cudillero populares y fallecidos: Inaciu l'kioscu y Carmilina. También se homenajeó a la investigadora Rosa Menéndez (actual presidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas), la soprano de Oviñana María Heres y al grupo de teatro "Los Rabanitos", todos de Cudillero. Un momento especial fue el dedicado a Laurianín quien, vestido de monaguillo, se emocionó por un recuerdo de una caída protagonizada por él y descrita en el sermón seguido por miles de personas.

Antes y después, mucho ambiente en Cudillero, con mariachis incluidos. San Pedro procesionó y volvió a la iglesia. Ya sermoneado.