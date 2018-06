Tejuca, expresidente de Hunosa: "Yo no firmaba ni entregaba los cheques"

También declararon ayer el presidente de Hunosa de 1996 a 2004, Luis Tejuca; la actual presidenta, María Teresa Mallada, y el secretario general de la empresa, el abogado Juan José Fernández. Tejuca indicó que cuando llegó a la presidencia los pagos de las dietas del comité intercentros ya estaban instaurados desde hacía mucho. "El pago no es competencia mía, yo no firmaba ni entregaba los cheques, pero supongo que se le pagaban a él como secretario general del SOMA, no como José Ángel Fernández Villa", indicó. Tejuca admitió que Villa era una persona austera y no quedaba a las comidas que había después de los consejos de administración de Hunosa, del que formaba parte y por lo que cobró 133.000 euros. "Era una persona a la que no le gustaban esas cosas", dijo Tejuca. Tampoco le llegó ninguna queja de los sindicalistas por no haber cobrado las dietas del comité intercentros. Mallada, por su parte, indicó que "se dejó de pagar al SOMA, pero también a CC OO y a los Cuadros las dietas de intercentros por la situación en que estaba la empresa". Tanto Mallada como Fernández explicaron cómo facilitaron a la UCO la relación de cobros.