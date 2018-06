La dirección del PP de Asturias se vuelca con Cospedal para que suceda a Rajoy

La dirección del PP de Asturias respaldó a María Dolores de Cospedal como candidata a suceder a Mariano Rajoy en la presidencia del PP, en un acto de confraternización para la militancia asturiana organizado por el PP de Gijón al que acudió la secretaria general del PP para dirigirse a los asistentes, a petición de la presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández.

Fernández señaló que "yo me fío de Dolores de Cospedal, es una mujer íntegra, es una mujer valiente, es una mujer con discurso, es una mujer con principios, es una mujer eficaz y es una mujer que antepone siempre España a su interés personal".

Una idea en la que abundó al resaltar la trayectoria de Cospedal, siempre "defendiendo antes a los demás que a ella misma y para mí eso es un valor muy importante, dando la cara por los demás, sin preservarse a si misma y para mí ese es otro valor muy importante de quien pretende liderar un equipo".

Mercedes Fernández recordó la defensa del PP que ha venido haciendo su secretaria general, que "se ha partido la cara por todos nosotros y yo quiero agradecérselo como militante popular; ha dado la cara en los momentos más difíciles de este partido y lo ha hecho desde la integridad, desde la serenidad y desde la lealtad. Ha sido leal a nuestro presidente como yo conozco pocos casos, siempre en segundo término, siempre", presidente al que ahora "legítimamente aspira a suceder".

Un apoyo expreso que Cospedal también recibió del presidente de los populares gijoneses, Mariano Marín, quien la calificó de "mujer valiente y querida por todos, que encara ahora una tarea apasionante; conseguir integrar a todo el centro derecha y ser la primera mujer que presida el Gobierno de España".

El acto contó con la asistencia de cerca de 400 militantes, entre ellos los diputados nacionales Ramón García Cañal y Susana López Ares; los senadores Fernando Goñi y Mario Arias; los diputados autonómicos Luis Venta, Matías Rodríguez Feito, Carlos Suárez, Rafael Alonso, Gloria García, David González Medina y Pedro de Rueda, este último también presidente del PP de Avilés. Otros presidentes locales que acudieron son los de Siero, Beatriz Polledo, Noreña, Marián Velasco, Laviana, Cristina Fernández, Castrillón, Eloy Alonso, Villaviciosa, José Felgueres y Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, además del anfitrión. También acudieron los portavoces municipales de Gijón, Pablo González y Langreo, Alberto Jiménez. Otro asistente fue el presidente de Nuevas Generaciones de Asturias, Andrés Ruiz.

En su alocución, Dolores de Cospedal advirtió que "lo que no puede ser es que algunos pretendan que la renovación pase por convertirnos en la copia de Ciudadanos, que algunos lo pretenden. Este partido no es Ciudadanos; tenemos un legado que preservar. Este partido es el Partido Popular. Y si somos fieles a nuestros valores, nosotros ganamos. Nosotros somos el original, la copia es Ciudadanos, mala copia", para añadir a continuación que "España necesita un referente sin complejos de centro derecha que defienda nuestros valores y nuestros principios y que salgamos a ganar las elecciones; no sólo estamos viviendo un proceso interno, estamos viviendo la oportunidad de crecer, de rearmarnos y de ofrecer a los españoles el proyecto que los españoles quieren".

Para la dirigente del PP la renovación incluye contar con los jóvenes del partido y pasa por cambiar la forma de transmitir el mensaje. Cospedal atribuyó el daño que está causando al PP los casos de corrupción a un problema de comunicación: "tenemos que corregir la forma de comunicar y cómo comunicamos la lucha que ha tenido el Partido Popular contra esos corruptos que sí estuvieron en nuestro partido hace tiempo -hace mucho que no están- pero que nos han humillado y nos han indignado sobre todo a nosotros, a los militantes del Partido Popular y es muy injusto que algunos hayan pretendido que eso sea la imagen del PP". Entre las cosas que no han sabido explicar también citó la defensa de la unida de España, cuyos réditos se llevó Ciudadanos y no el PP en las elecciones catalanas.

Cospedal también criticó a Pedro Sánchez "presidente gracias al apoyo de los independentistas que han querido romper España desde la Generalitat de Cataluña, gracias al apoyo de Bildu, que ni Zapatero hubiera osado hacerlo" y que ahora "le regala Televisión Española" a Podemos para que la convierta "en un aparato de propaganda, de manipulación, de separatismo y de crear odio como son TV3 o La Tuerca".