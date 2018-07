Un tornado provoca grandes destrozos y causa pánico entre los vecinos de Ballota

Los vecinos de Ballota, localidad ubicada en la rasa costera del concejo de Cudillero, aún no terminan de creerse el hecho del que fueron testigos directos en la tarde de ayer. Sobre las dos y media, un tornado hizo irrumpió en el pueblo dañando de gravedad una nave industrial destinada al almacenamiento de materiales de construcción, así como un hórreo, el tendido eléctrico y un buen número de árboles, que quedaron tumbados sobre las huertas y jardines. Algunas viviendas resultaro afectadas aunque en menor medida. Los testigos afirman haber visto pedazos de uralita volando a decenas de metros sobre sus cabezas; los mismos fragmentos que terminaron diseminados por caminos y fincas. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales tras el paso de este extraño fenómeno meteorológico.

Los vecinos relatan cómo, cuando muchos estaban comiendo, escucharon "algo raro" y salieron al exterior o miraron a través de la ventana. "Era un tornado, como los que se ven en las películas. Había trozos de tejado volando por allí arriba; nunca vimos algo igual aquí", explicaba, horas después, un testigo directo. La furia de este fenómeno se concentró en una zona concreta del pueblo, en un radio de unos cientos de metros. Árboles totalmente arrancados, postes de la luz por el suelo y puertas y verjas arrancadas fueron algunos de sus efectos.

Sin embargo, la peor parte se la llevó una nave propiedad de una empresa de construcción, destinada al almacenamiento de maquinaria y material, donde el viento se llevó buena parte de dos fachadas, y también de la cubierta. "No pudimos hacer nada por evitarlo, y menos mal que no enganchó a nadie. También salvamos con los coches, que no estaban aparcados allí", explicó Germán Arias, miembro de la familia propietaria del inmueble.