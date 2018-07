El juicio de Villa deberá repetirse íntegro si no puede asistir a las vistas en un mes

Como era previsible, el tribunal que preside la magistrada María Luisa Barrio decidió en la mañana de ayer suspender el juicio contra José Ángel Fernández Villa, ingresado en el área de Cardiología del HUCA tras sufrir una angina de pecho en la noche del pasado viernes. La letrada de Villa, Ana García Boto, presentó un documento que certificaba el ingreso en Urgencias del antiguo líder del SOMA, aunque sin indicar el tipo de patología que padece. El tribunal, que comprobó que Villa aún continuaba ingresado, exigió que se le entregasen los informes médicos del acusado, para conocer exactamente qué le ocurre y qué pronóstico de evolución tiene. La letrada de Villa se comprometió a facilitar los informes a la mayor brevedad posible. "En cuanto sepa algo más, lo pondré en conocimiento del tribunal", indicó en la vista.

Tanto el fiscal como la acusación particular que ejerce el SOMA y el propio letrado de Pedro Castillejo se mostraron favorables a continuar con el juicio contra éste último y suspenderlo respecto a Villa. El fiscal Enrique Valdés-Solís admitió que el ingreso de Villa era una causa de suspensión legal que no quedaba más remedio que aceptar. Pidió no obstante conocer la previsión de alta médica del acusado.

La letrada de Villa planteó como exigencia que no se planteasen preguntas a los testigos relacionadas con su cliente, ya que ello podría causar indefensión al exsecretario del SOMA. Si en el plazo de un mes no se reincorpora a las vistas, por imperativo legal, se tendrá que repetir todo el juicio respecto a él, con lo que sería necesario que él volviese a declarar y lo hiciesen todos los testigos y peritos que lo han hecho hasta ahora. El letrado del SOMA, Miguel García Vigil, deseó que esa opción no fuese necesaria y se reanudase el juicio contra Villa a la mayor brevedad posible para no tener que retrotraer el proceso. Por su parte, Alfredo García, letrado de Castillejo, se mostró satisfecho de que se continúe el juicio, ya que en caso de suspensión se alargaría la situación de tensión e incertidumbre con la que está viviendo este proceso.

El ingreso de Villa en el HUCA genera todo tipo de dudas. En 2014, coincidiendo con su comparecencia ante la Junta para explicar el origen de su fortuna, ingresó en el mismo centro hospitalario, lo que impidió que diese la cara. En octubre de 2016, después de que la magistrada Simonet Quelle Coto aceptase someter a Villa a un nuevo examen neurológico, para saber si estaba en condiciones de declarar, Villa ingresó en el HUCA durante diez días, tras sufrir un desvanecimiento. Fue la ocasión en que su mujer confesó que Villa fantaseaba con que Pedro Sánchez le llevaría de número tres en su candidatura. El mismo Sánchez que tras conocerse la fortuna de Villa había asegurado que no le conocía de nada.