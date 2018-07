Castillejo, al final del juicio: "Yo soy minero de Hunosa, tengo mis necesidades cubiertas"

El juicio contra Pedro Castillejo, el exsecretario de la Fundación Infide del SOMA al que acusan de haberse apropiado de 119.000 euros para gastos personales, quedó visto ayer para sentencia. Las acusaciones mantuvieron para él penas de hasta cinco años de prisión. Un Castillejo que se terminó emocionando reivindicó su inocencia: "Tengo la conciencia tranquila, no me he quedado ningún euro para gastos personales, he trabajado y he cumplido, no tenía pajolera idea de contabilidad". Antes había asegurado: "Nunca he cobrado del tema, yo soy un minero de Hunosa, tengo mis necesidades vitales cubiertas". Castillejo terminó solo en el banquillo, después de que el viernes ingresase en el HUCA José Ángel Fernández Villa aquejado de una posible angina de pecho y el tribunal decidiese suspender el juicio contra el ex secretario general del SOMA.

La defensa de Castillejo, a cargo de Alfredo García, insistió en que no se le podía acusar en base a una contabilidad, la elaborada por Juan Cigales, incompleta y plagada de errores, claramente falsificada. Insistió en la idea de que la acusación a Castillejo responde a una venganza por parte de la nueva dirección del SOMA. Y no dudó en calificar la querella del sindicato de "temeraria e infundada". Para finalizar, indicó que, el hecho de que no haya justificación de gastos, "no equivale a una apropiación".

El fiscal Enrique Valdés-Solís fue implacable: "Utilizó la fundación como si fuese su patrimonio personal, su propio reino, sin dar cuentas a nadie. Ocultó el uso que daba a los fondos". El fiscal admitió que se podría haber acusado también al contable Cigales, pero en su caso "se hizo el loco, porque no podía oponerse al todopoderoso presidente de la fundación", que no era otro que José Ángel Fernández Villa.

El abogado Miguel García Vigil, que defiende los intereses del SOMA, acusación particular en este caso, describió la actuación de Castillejo: "Lo que tenemos aquí es a un excargo sindical, prejubilado, y por tanto con suficientes medios de subsistencia, al que se le da un cargo de oro para compensarle por la pérdida de ingresos". Para García Vigil, de la firma Ontier, una prueba del delito es que Castillejo intentó liquidar la fundación en 2014 sin conocimiento de los patronos, "sin justificar ningún gasto".

Previamente, la vista se había iniciado con la esperada declaración como testigo del secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, quien explicó que se encargó una auditoría al conocer que Villa había regularizado 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal de 2012, hallándose las irregularidades en el Infide. "Nos reunimos con Castillejo y le pedimos que justificase los gastos. Él contestó que no lo iba a hacer. Quería cerrar la Fundación y montar su negocio particular de asesoría", señaló. Negó que otro miembro del sindicato le hubiese informado de que Juan Cigales estaba desviando dinero a cuentas particulares, tal como sostiene la defensa. E indicó que Castillejo no envió la contabilidad de 2013 al patronato de fundaciones y que hubo que mandarla en 2015.

También declaró el archivista de la Fundación Jesús Sánchez, quien aseguró que Castillejo apenas pasaba por allí y justificó unos ingresos de 6.000 euros que recibió del Infide por un complemento para desplazamientos. También declararon los peritos Begoña Abdelkader y Calixto Novo, éste de la defensa, quien indicó que cada gasto de Castillejo estaba reflejado en la contabilidad del Infide y que los justificantes han tenido que existir, aunque ahora no aparezcan.

El juicio a Castillejo se cierra con la incertidumbre de lo que ocurrirá con José Ángel Fernández Villa. El ex secretario general del SOMA continúa ingresado en el área de Cardiología del HUCA, y todavía no se han enviado al tribunal los informes sobre su estado y la previsión de alta médica. Si en un mes no comparece, el juicio tendría que volver a celebrarse de forma íntegra.