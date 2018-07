Educación no cambiará las ratios mínimas de la enseñanza concertada

Educación no tiene previsto cambiar los cálculos de las ratios mínimas exigibles a la enseñanza concertada, a pesar de la sentencia del TSJA que aceptaba un recurso del sindicato OTECAS. El Consejero Genaro Alonso entiende que "no se entra en el fondo del asunto" y cree que el Principado hará los deberes si "motiva más la resolución impugnada" y pide el preceptivo informe del Consejo Escolar. "No lo pedimos no por ningún despiste, sino porque no se hace desde el año 2000", explicó el consejero. La idea es no presentar el recurso de casación al que tiene derecho la Administración "y subsanar los dos trámites formales".