"Pocos nervios" y "más confianza" en la última oportunidad para aprobar la EBAU

Mucha menos intranquilidad que en la convocatoria anterior, pero la misma confianza en obtener resultados positivos. Ese sentir reinaba entre los 1.010 estudiantes que en el mediodía de ayer dieron comienzo a la segunda fase de exámenes de la EBAU en Asturias.

"En junio sí que tenía nervios, pero ahora no, me ha parecido más fácil incluso y espero sacar buena nota", aseguraba Guillermo García, procedente del colegio Santa Teresa de Jesús de Oviedo.

García, que pugna por un aprobado con el que acceder al grado de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación en un centro privado de Madrid, ha sido uno de los casi 500 jóvenes que se enfrentaron a la prueba inicial en las facultades de Economía y de Química en la capital del Principado (hubo otras cinco sedes en la región, en Gijón, Avilés, Ribadesella, Cangas del Narcea y Tapia de Casariego). De ellos, unos doscientos repetían cita con el fin de mejorar calificaciones y acceder a titulaciones universitarias que exigen nota media más allá del aprobado.

"No lo había preparado mucho, pero me salió bastante bien, es lo mismo todos los años", contaba al salir del examen Jiarun Ma, alumna del colegio Auseva de Oviedo. La estudiante, quien aún no ha decidido hacia dónde orientará su futuro académico, se alegraba de no haberse encontrado en la misma situación que en la convocatoria de junio, cuando "cayeron cosas que no se esperaba la gente".

En definitiva, el sosiego supuso la tónica general: "Se nota la seguridad en todo y entre todos porque esta convocatoria se desarrolla con mucha rapidez", afirmaba Víctor de la Prida, director del área universitaria de Orientación y Acceso y coordinador del proceso. Ni siquiera las repetidas quejas sobre el excesivo temario de la asignatura de Historia se hicieron notar, pues "al final hubo las mismas reclamaciones que el pasado año", sostenía De la Prida.

Tras los dos primeros exámenes, de Lengua y Literatura e Historia de España, las pruebas seguirán hoy y mañana con los ejercicios de Lengua Extranjera y la optativa de la general y los de la fase específica.