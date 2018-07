Primeras primarias inciertas para decidir el relevo al frente del PP

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna, uno de los principales apoyos de Soraya Saez de Santamaría para presidir el Partido Popular, visitó ayer la sede del grupo municipal de Gijón para tratar de conseguir el voto de sus militantes. "Nadie daba un duro por ella cuando empezó en la política y hoy es la mejor valorada del país; está totalmente preparada para gobernar España", explicó.

Según el popular, Santamaría es la candidata "más sensata" por el trabajo que ya ha realizado "tanto desde la oposición más firme como desde el gobierno más eficaz", pero también por haber sabido "jugar limpio" en el congreso de elección. "Todos estos días de campaña lo que más me pregunta la gente es cuándo vamos a volver a gobernar. A Soraya no le habréis escuchado ningún comentario despectivo para el resto de candidatos porque sabe que nuestro único rival es Pedro Sánchez y que dentro del partido todos somos compañeros", apuntó. De la Serna, pese a no dar nombres, sí que contestó en parte a las declaraciones que hizo en Gijón este martes el candidato Pablo Casado, que inicidó en la necesidad de "renovar" el partido: "Algunos hablan ahora de rejuvenecerse y renovarse, pero aquí nadie parte de cero, sino del legado de Mariano Rajoy. Todos debemos sentirnos orgullosos de lo que ha hecho".