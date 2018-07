Llama a IKEA pidiendo que le atiendan en gallego y le dicen que eso en Asturias no se habla

Tuvo que ser graciosa la conversación. Un usuario de un Ikea situado en La Coruña llama al teléfono de atención al cliente de la empresa sueca. La llamada llega al Call Center de Ikea y al cliente le dan las opciones de ser atendido castellano, vasco o catalán, pero no en gallego.



Al contactar con el operador de atención al cliente la sorpresa del usuario gallego es mayúscula ya que el Centro de Atención al Cliente de Ikea se encuentra en Asturias. De hecho, la empresa de mobiliario sueca apostó por centralizar sus servicios de atención al cliente en Siero ya en el año 2009.





Ano 2018

Ikea A Corunha

??de incidencias: Si desea español pulse 1, catalán 2, vasco 3.

1?. -Olá, Non é un chisco raro que Ikea A Coruña teñades catalán, basco, castelán... mais non galego?

- "No, pues esto esta centralizado en Asturias"

- ??#IKEAenGalego pic.twitter.com/aUjCRsRXXn