Críticos de IU piden la dimisión de Garzón por el "fracaso" de la consulta estatutaria

El sector de IU que agrupa a los críticos con la dirección que encabeza Alberto Garzón ha reclamado la dimisión del coordinador general por la baja participación de la militancia en el proceso para decidir sobre el futuro modelo organizativo y los estatutos de IU, lo que considera indicio del "fracaso" de la cúpula federal. La corriente que se agrupa tras el manifiesto "Por una IU soberana", que cuenta con el respaldo de destacados dirigentes asturianos, firma un comunicado en el que imputa a la jefatura del partido el escaso diecinueve por ciento de afiliados que se ha pronunciado en la consulta interna y asegura que esos "bajísimos" niveles de presencia de la afiliación deslegitiman a la dirección.

Dan por ilegíitmo el procedimiento y afirman que así "no pueden modificarse los estatutos ni cuestionar la estructura federal de IU o la soberanía de las personalidades jurídicas". Aluden de ese modo a la pugna esencial en la que con particular intensidad está inmersa la federación asturiana con la cúpula nacional del partido por el respeto a la identidad política y jurídica de la organización.

Destacan los críticos que el proceso ha interesado únicamente a 3.841 afiliados en todo el país para un porcentaje que se sitúa incluso "casi tres veces por debajo" de la del referéndum nacional por las confluencia y mencionan expresamente, como ejemplo, las bajas cifras de Asturias, donde "sólo ha participado el 4,75 por ciento" de la militancia. En el Principado se registraron 95 votos y once se inclinaron por la opción de la enmienda a la totalidad para mantener los estatutos actuales.

El texto, entre cuyos firmantes figura Jaime Gareth Flórez, miembro de la comisión colegiada de Asturias, acusa a la dirección federal de "volver a a maquillar los resultados al afirmar que un 81,61 por ciento de los afiliados respalda el documento". Además, entienden que "este porcentaje no representa la voluntad de la organización y no los legitima para hacer el cambio estatutario". Para los promotores, la bajísima participación sólo indica que esta dirección está cada día más alejada de sus bases" y no ven más alternativa que la dimisión de Garzón.

Esta previsto que el documento político aprobado en la consulta, que finalizó el pasado fin de semana, sea sometida a debate el próximo sábado.