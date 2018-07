Los afines a Cospedal en Asturias, divididos entre Santamaría y Casado

Los compromisarios afines a Cospedal en Asturias están divididos ante la votación final entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, que decidirá el nuevo líder nacional del PP y suceso de Mariano Rajoy. La propia presidenta del PP regional, Mercedes Fernández, admitió ayer sentirse "cortejada" por los dos aspirantes a los que, sin embargo, emplazó a que revelen los equipos con los que piensan "afrontar el futuro" del partido.

"No me sentí en absoluta presionada, me sentí cortejada", afirmó Mercedes Fernández, que evitó revelar sus preferencias tras, destacar, que aunque Dolores de Cospedal ganó en la primera votación en Asturias, los compromisarios elegidos para votar en la consulta que tendrá lugar en el congreso exprés, "tienen plena libertad, son libérrimos" ante la cita final en las urnas de la próxima semana.

La dirigente autonómica puso deberes a Sáenz de Santamaría y Casado. "Deben decir a los compromisarios con qué equipos quieren abordar el futuro si es que resultan elegidos", señaló Mercedes Fernández quien argumentó sus razones para rechazar un debate entre los dos candidatos. "No soy partidaria. Lo quiere de forma intensa la izquierda pero a nosotros no nos interesa. Otra cosa es que los candidatos hagan una labor explicativa de sus propuestas de la manera más intensa para sus compromisarios, que es el cuerpo electoral de esta elección", sostuvo la presidenta de los populares asturianos. En su opinión, tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Casado "deben desgranar más sus propuestas" .

"Estamos escuchando opiniones y propuestas. Soraya es una mujer llena de experiencia, con muchas horas de vuelo y Pablo Casado es la juventud y algunos dicen que representa la auténtica renovación", dijo Mercedes Fernández, que, de momento, se pronunció de modo salomónica: "La división sería el peor escenario. No nacieron ayer. Tienen sus trayectorias. Los dos son el futuro", manifestó Mercedes Fernández, quien hablado en dos ocasiones con Santamaría y con Casado.

Asturias aporta 64 de los 3.000 compromisarios que decidirán el nuevo líder del PP. Fuentes populares aseguraron que algunos de los cargos que votó a Cospedal en la primera votación y que ahora seránm compromisarios se han alineado ya con la exvicepresidenta.