Somos y queremos seguir siendo Izquierda Unida

Este sábado 14 de Julio se celebra en Madrid la "Asamblea por un Nuevo modelo organizativo", tras un proceso que comenzó en la pasada XI Asamblea, y donde se aprobó mayoritariamente la necesidad de hacer efectivas las razones fundacionales de Izquierda Unida como Movimiento Político y Social. Entre ellas, el compromiso de construir un bloque social de izquierdas para superar el régimen bipartidista, la voluntad de constituirse como una alternativa de transformación del statu quo y no conformarse con participar en la mera alternancia de poder. Una Izquierda Unida volcada en los conflictos laborales y sociales, que busque soluciones a los mismos y que sepa emplear las instituciones para tal fin. Una organización política, por tanto, verdaderamente implantada en las problemáticas reales de la mayoría social, y que no se mantenga ensimismada en debates espurios e interesados.

Para el cumplimiento de estas justas aspiraciones, es fundamental que la militancia de IU pueda decidir y votar democráticamente las líneas políticas de su organización. Consecuentemente es ineludible que se garanticen los mismos deberes y derechos a las asturianas y asturianos, como a las murcianas, andaluzas o madrileñas, pongamos por caso. Para todas las personas por igual, independientemente del lugar en que estas vivan.

Pues bien. Por primera vez en la historia de Izquierda Unida no habrá una delegación de Asturias en la próxima Asamblea Federal para discutir nuestro modelo organizativo. Durante los últimos 4 meses todas las federaciones de IU, excepto la asturiana, han debatido, enmendado y votado una modificación de los estatutos para armonizar el conjunto de las federaciones de IU. Un proceso participativo que bajo ningún concepto resta autonomía a las federaciones sino que, al contrario, garantiza notablemente las competencias de las mismas en su ámbito de actuación. Ese ha sido siempre el ánimo de la dirección federal, reiterando su posición al respecto en varias ocasiones y siempre que se ha solicitado.

En Asturias no se ha impulsado este proceso, impidiendo debatir y enmendar los documentos, no celebrando asambleas locales ni la Asamblea Autonómica pertinente para la elección de delegadas. En ningún momento se llamó a la militancia a participar del mismo ni se pusieron urnas. Al contrario, se puso de relieve los planes de una parte de la dirección a través de una misiva del Secretario de Organización donde "según recomendación de los servicios jurídicos (sic)" se anima a no participar en las votaciones, tratando así de desvincularse de cualquier acuerdo del cual nos fuéramos a dotar democráticamente y de convertirse, de facto, en una entidad independiente de Izquierda Unida. En definitiva se trata de hurtar a la militancia asturiana el debate legítimo, producido en el resto de federaciones, y de su capacidad de opinión y decisión, ocultando el intento, por algunos sectores, de convertir Izquierda Xunida en un partido independiente de IU federal.

Desde luego, es muy legítimo defender otro modelo organizativo. En este proceso se podían presentar enmiendas a los estatutos proponiendo diferentes opciones y hacer campaña entre la militancia. La realidad de las federaciones es plural, compuesta de singularidades. Pero en lugar de eso, una parte de la dirección de IU de Asturias ha preferido ignorar cerrilmente los mandatos estatutarios.

Resulta paradójico que aquellos que se autodefinen como los auténticos valedores de las siglas e identidad de IU, apuesten por la vía de los hechos por una deriva independentista de IU Asturias, al margen de las siglas de Izquierda Unida (pues esto no sería compatible), formando acaso una suerte de "Foro de izquierdas", e intentando confundir a la militancia con alusiones a las "esencias" de IU en peligro.

Hay quienes somos y queremos seguir siendo parte de Izquierda Unida y defendemos la necesidad de que la federación asturiana siga estando en el corazón de Izquierda Unida Federal. Con autonomía, espíritu crítico y fraternidad.

Este Sábado 14, pese a que no se han podido elegir los 21 delegados y delegadas que corresponden a la federación asturiana por no haber realizado la asamblea previa, un grupo de compañeras y compañeros hemos solicitado asistir a la asamblea como invitados para defender la importancia que tiene Asturias dentro del conjunto de la federación. Es necesario que la militancia en Asturias tenga la oportunidad de conocer y debatir esta situación. No queremos ser un partido independiente, sino una pieza fundamental en el futuro de una organización a la cual le queda mucho camino y futuro por recorrer: Izquierda Unida.

Firmado: Gabriela Álvarez García, Secretaría Política Municipal IU Asturias (Gozón), Juan Ponte, Secretario Acción Política IU Asturias (Mieres), Nidia Gómez Sánchez, Secretaría Igualdad IU Asturias (Gijón), Antonio Giganto Pérez, miembro de la coordinadora federal de IU, Benigno González Martínez, miembro de la comisión negociadora de conflictos de IU Asturias, Juan José Fernández Fernández, Coordinador IU Avilés, David Álvarez Álvarez, Coordinador IU Langreo, Daniel Busto Gutiérrez, Coordinador IU Corvera, María Isabel Tuñón González, Coordinadora IU Teverga, Eder Fonseca Mozos, Coordinador IU Noreña, Pilar Suárez Helguera, Portavoz de IU en Gozón, Laura Álvarez García, teniente de alcalde en Cangas del Narcea, Raúl Gayo Rodríguez, concejal de IU en Cangas del Narcea.