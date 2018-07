La calma en el PSOE se llama desafecto

Pasados los tiempos de batalla interna, proclamada la victoria sanchista y coronado el secretario general del PSOE Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras derrocar a Mariano Rajoy, los ecos de disputa entre los socialistas parecen cosa del pasado. Pero algunos rescoldos permanecen vivos y existen episodios sobre los que resulta difícil pasar página para algunos dirigentes del PSOE asturiano que, cuando menos, esperaban esas disculpas de cortesía que suelen producirse a la hora de sellar la paz. La del PSOE es superficial y solo oculta un distanciamiento entre el nuevo secretario general de la FSA, Adrián Barbón, y el presidente del Principado, Javier Fernández, que se manifiesta en frialdad y en algunos casos indiferencia mutua.

El nuevo PSOE de Barbón lanzó bien pronto una "amnistía" a los afiliados que habían sido expedientados o señalados por haber proferido insultos contra anteriores dirigentes de la FSA, en especial contra Javier Fernández, desgastado cuando le tocó asumir la presidencia de la gestora del partido federal con un viento interno en contra que cada vez soplaba más fuerte. Fue el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, que presidió el congreso autonómico de la FSA, quien pidió archivar las sanciones en proceso. Aquí paz y después gloria.

Es cierto que Barbón ha conseguido limar asperezas y que algunos dirigentes del denominado "sector crítico" han ido acercándose a esa nueva mayoría, pero hay algunos episodios que se recuerdan con amargura y ante los que se señala la rapidez con la que la actual dirección regional pasa sobre ellos. Un ejemplo: recientemente la hija del alcalde de Oviedo, miembro a la sazón del comité autonómico del partido por la mayoría "barbonista", se despachó a gusto en las redes sociales contra el consejero de Sanidad e incluso jaleó a Podemos para que forzase su dimisión. Esa actitud que, de manual, implicaría una expulsión, quedó "perdonada" con la única penitencia de un mensaje de disculpas en Facebook.

Existe otro caso que no se olvida entre los más próximos a Javier Fernández. El que fuera jefe de gabinete de la consejera Ana González, Miguel Barrero, publicó que los padres del Presidente le afearían hoy su conducta al frente de la gestora. Ese golpe directo y personal a Javier Fernández se tornó más grave, a ojos de los suyos, cuando Barbón incorporó a Barrero a la Ejecutiva del partido, como secretario de Cultura. No sólo no se reprendió, sino que además se premiaba.

Quienes conocen a Javier Fernández sospechan incluso que uno de los principales motivos de esa evidente frialdad entre el presidente y la dirección del partido es que se pase de puntillas incluso cuando se ataca empleando la memoria de los familiares. Baste recordar que Fernández no ha acudido a ninguna reunión interna de la FSA desde el cambio de poder. La indiferencia se produce por ambas partes. Como muestra, el homenaje a Javier Fernández de la asociación "Mierenses en el mundo" en su localidad natal. Dirigentes locales del partido arremetieron con mensajes contra el galardón, apelando al boicot, pero Barbón no vio en ello ningún motivo para una reprimenda interna. Y cuando se celebró el acto, ni Barbón mostró excesivo interés en acudir ni su ausencia causó más reacción entre los de Javier Fernández que el desdén. La paz en el PSOE existe propiciada por ese desafecto que solo agranda la distancia.