Echenique: "Sin Podemos no veríamos en Asturias una lucha contra la corrupción"

"Desde Podemos nos estamos preparando ya para las próximas elecciones. No contamos con apoyos multimillonarios detrás ni nos financiamos con bancos, como hacen otras organizaciones políticas. Tenemos un único capital, que es la gente, la militancia, la ciudadanía". Ese fue el mensaje de Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, a su paso por la Laboral de Gijón para participar, junto al secretario de organización de Podemos Asturies, Xuacu Rodríguez, en un encuentro de formación de militantes bajo el lema "Ser más y mejores para ganar un país" de cara a las elecciones de 2019.

El primer mensaje, pero no el único. "Podemos es la principal herramienta del cambio en España. Si no existiera, seguramente en Asturias no veríamos una lucha contra la corrupción" afirmó en referencia al "caso Musel" que, aseguró "representa la cuarta parte del fraude europeo según las instituciones europeas". Una lucha de la formación morada contra la corrupción que también vinculó a su petición de una comisión de investigación sobre los asuntos económicos del Rey emérito, Juan Carlos I.

Para Echenique "lo que estamos viendo es de una muy elevada gravedad. Ningún partido democrático puede oponerse a que se investigue la sede de la soberanía popular y a que se pongan las máximas cotas de transparencia sobre la casa real. Ya es anómalo que tengamos una jefatura de Estado que no se elija democráticamente en pleno siglo XXI, pero que encima tengamos que soportar que esa jefatura sea inviolable constitucionalmente no tiene cabida, no tiene explicación y no hay ninguna excusa para que el conjunto de partidos del Congreso de los Diputados no apoye la creación de esta comisión".

Echenique también opinó sobre la decisión de los jueces alemanes de extraditar a Puigdemont por malversación de fondos y no por rebelión. "Es un ridículo internacional más, pero estamos satisfechos con la decisión de los jueces en Europa", sentenció.

Xuacu Rodríguez trató de sacar partido a la visita de Pablo Echenique al "trasladarle las 30 medidas que presentamos hace unos días de exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez. Creemos que el Gobierno Estatal tiene unas deudas pendientes con Asturias, esperamos que en los próximos meses se puedan ir resolviendo. Cuestiones como el peaje del Huerna o la modernización de la red de cercanías, que es fundamental para vertebrar Asturias y llegar a todo el territorio".

El secretario de organización de Podemos Asturies también hizo referencia al caso de El Musel, indicando la necesidad de "esclarecer lo que ha pasado. La FSA de Barbón no tiene mucha intención de aclarar ni actuar para que se depuren responsabilidades políticas, pero esperamos que Pedro Sánchez lo haga".