Reproches a la dirección regional de IU por faltar al debate del modelo federal

La ausencia de delegados de Asturias en la asamblea federal de IU sobre su nuevo modelo organizativo reabre las tensiones internas en la organización asturiana. Varios dirigentes asturianos acudieron a la asamblea, celebrada en Madrid y en la que intervino en Garzón, pero como invitados por lo que no pudieron participar en las comisiones de debate. "Ha sido una anomalía. A Asturias le correspondían 21 delegados. Otras federaciones que tienen sus propios estatutos como Andalucía, Baleares y Cataluña han participado. La única federación que no ha estado es Asturias", afirmó Juan Ponte, secretario de acción política de IU Asturias pero disconforme con la decidión adoptada por la dirección regional. "Defendemos la independencia del resto de formaciones de la izquierda. No queremos confundirnos con Podemos, ni con Actúa ni con Izquierda Abierta ni con el PSOE, pero no nos cerramos a poder colaborar", declaró Ponte. El secretario de Organización, Alejandro Suárez, rebatió esas críticas internas: "Nuestros estatutos nos permiten proteger y gestionar nuestro patrimonio y nos permiten autoorganizarnos política y orgánicamente, siguiendo los principios de federalidad y municipalismo".