Cupa Stone: Diseño y funcionalidad en las cocinas

Junto con el verano y las vacaciones es habitual que, en muchos casos, lleguen también las obras en los domicilios. El período estival es un tiempo ideal para las reformas, ya sea de suelos, paredes, baños o cocinas, para muchos el lugar más especial y principal de una casa. El tiempo libre, el mejor clima y la desconcentración en las ciudades facilitan las tareas de renovación, según señalan desde la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC).

La encimera es la total protagonista en una cocina, ya que se les suele someter a una utilización más frecuente. En ellas se realizan las tareas más básicas, como cortar los productos, depositar comida para su preparación, etcétera, y por ello el material que se usa para la confección de las mismas ha de ser duro, fácil de limpiar e higiénico. A la hora de elegir una superficie muchos son los factores que influyen. Al fin y al cabo, se está eligiendo un elemento cuya vida útil debe prolongarse a lo largo de los años. Además de la funcionalidad y la durabilidad, el diseño también es clave a la hora de acertar en la elección. Los tiempos cambian, van saliendo al mercado nuevos e innovadores materiales que hacen que la vida cotidiana sea más fácil y, al mismo tiempo, ponen ese toque de vanguardia que muchos buscan cuando piensan en una cocina de vanguardia, personal y única, adaptada a nuestra forma de vida.

Hoy en día los productos que más están triunfando en el sector son la piedra natural, los cuarzos y los porcelánicos. Cada uno de ellos aporta unas características distintas al espacio. La piedra natural, como granito, cuarcita, mármol o pizarra, es un material clásico y durable –alta resistencia al rayado y a las elevadas temperaturas–, lo que le convierte en una apuesta segura. En cuanto a los cuarzos, cuentan con una gama de colores muy amplia y uniforme, mientras que los porcelánicos llegan pisando fuerte, imitando a las texturas naturales, muy resistentes y versátiles.

De todos ellos existe una amplísima gama en el mercado y la elección se antoja difícil. En la actualidad el cliente ya no se conforma, ni debe hacerlo, con una pequeña muestra del material, sino que para reafirmarse en la elección debe ver in situ la pieza principal de la que se extraerá la que se usará para la encimera –lo que se llama en la jerga del sector "la tabla", pues suelen ser piezas de alrededor de 3 metros de largo y 1,50 de alto–. También es importante el poder tocar los distintos acabados –rústico, satinado, pulido, etcétera–, ver el movimiento de la veta y comprobar que el grosor es el adecuado. Hoy en día hay establecimientos que al mismo tiempo que abastecen al profesional permiten al particular elegir directamente el material que quiere ver puesto en su cocina, hacer su propia selección para que el marmolista lo trabaje y lo instale en su hogar.

Es prácticamente como si eligieran una encimera de madera y pudieran decidir en el momento de qué árbol saldrá la pieza y con qué acabado. Un servicio tanto para particulares como para pymes y grandes empresas que sólo ofrecen las mejores firmas del sector. Establecimientos de ámbito nacional e internacional –con canteras en España, Francia, Brasil y Portugal– que llevan noventa años dedicados a la piedra natural y que desde 2014 cuentan con unas amplias instalaciones –unos 1.500 metros cuadrados– situadas en uno de los principales polígonos industriales de la región. Además, disponen de 23 centros de distribución en Europa y media docena de centros productivos en los diferentes países donde actúan, lo que refleja su calidad y buen hacer. Una auténtica garantía de éxito.

Cupa Stone, situado en el Polígono industrial de Silvota, calle Peña Careses, parcela 8, nave cr 35, Llanera, Asturias. C.P. 33424

Teléfono: 984.154.054

El horario es: lunes a viernes, de 8:30 a 13 horas, y de 15 a 19 horas. Las sábados, cerrado.