El "falso pacto" de San Fermín para apoyar a Casado que incomoda al PP asturiano

Los presidentes del PP de Navarra, Asturias, Aragón y La Rioja almorzaron el pasado lunes en Pamplona, en plena fiesta de San Fermín, en un encuentro en el que también estuvo presente Pablo Casado, inmerso en plena campaña interna para suceder a Mariano Rajoy como nuevo líder popular. Aunque la cita de los cuatro barones territoriales se había fraguado mucho antes de que se conociera siquiera la moción de censura de Pedro Sánchez, que traería como efecto dominó el congreso exprés en el PP, algunos medios han querido ver en esa "mini cumbre" de Pamplona la escenificación de una alianza a favor de Casado en la pugna que mantiene con Soraya Sáenz de Santamaría. Nada más lejos de la realidad, sostienen en la dirección del PP asturiano, ciertamente molestos con esa interpretación, que no dudan en calificar de "falsa".

El encuentro entre Ana Beltrán (Navarra), Mercedes Fernández (Asturias), Luis María Beamonte (Aragón) y José Ignacio Ceniceros (La Rioja) se gestó meses atrás en una ejecutiva nacional en la sede del partido, en la calle Génova de Madrid, mucho antes de que el PSOE presentase la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ya entonces los cuatro "barones" territoriales decidieron que la cita se celebrara durante las fiestas de San Fermín, en el mes de julio, ajenos en ese momento a a que las fechas coincidirían de lleno con la campaña interna para decidir el nuevo líder del PP, que saldrá de la votación de compromisarios que tendrá lugar el próximo sábado, día 21 entre Soraya Sáenz de Santamaría. La comida de los líderes territoriales quedó marcada para el 9 de julio. Poco antes de la celebración, trascendió que Casado iba a estar ese mismo día en Pamplona y la presidenta anfitriona, Ana Beltrán, lo comentó a sus compañeros para saber si tenían algún inconveniente en que el aspirante se sumase al almuerzo. No hubo objeciones porque, al parecer, no se quería "hacer un feo" a la anfitriona. Pero lo que era una reunión de ámbito privado, entre cuatro dirigentes regionales del PP, acabó despertando un mayor interés por la presencia de uno de los dos candidatos a liderar el partido. Era cuestión de tiempo que se filtrase la existencia de ese encuentro. Dos medios de ámbito nacional, un periódico digital y una radio, han divulgado que de ese encuentro salió una alianza firme para apoyar a Pablo Casado salga en el congreso exprés frente a Soraya Sáenz de Santamaría. Una interpretación que molesta e incomoda a la dirección del PP asturiano. Mercedes Fernández resultó decisiva para que Asturias fuera una de las pocas comunidades autónomas donde se impuso Dolores Cospedal en la primera vuelta de las primarias, en la que votaban todos los militantes, pero se ha esforzado en mantener una posición neutral ante el asalto final al liderazgo del PP. "Ni alianza, ni pacto a favor de Casado, ni tan siquiera apoyo" salió de ese encuentro de Sanfermines, según aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de la dirección regional del PP. De hecho, Mercedes Fernández declaró el pasado miércoles, 48 horas después de esa cita en Pamplona, que se sentía "cortejada" por los dos candidatos, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, pero declinó decantarse por alguno de los dos tras afirmar que la exvicepresidenta del Gobierno "es una mujer llena de experiencia, con muchas horas de vuelo" y que Casado "es la juventud y algunos dicen que representa la renovación". Y fue salomónica en su valoración: "No nacieron ayer. Tienen sus trayectorias. Los dos son el futuro", señaló Mercedes Fernández, que ha tenido ocasión de hablar varias veces en las últimas semanas con los dos candidatos y quiere sondear y conocer de primera mano el parecer de los compromisarios de Asturias para que su posición se corresponda con el sentir mayoritario en la organización regional. El PP aragonés también se vio ayer en la tesitura de salir a la palestra para aclarar que todavía no ha decidido si apoyará a Casado o Santamaría. La presencia en la comida de Pamplona "no revela en absoluto" el apoyo de la dirección aragonesa a Casado que adoptará su decisión a mediados de esta semana "en el seno de un comité de dirección", informó "Efe".

