Una playa de Asturias se cuela en el ranking de las mejores de Europa

Colarse en los rankings de mejores playas de Europa es complicado. No lo consigue cualquiera. No en vano se compite con arenales de islas como las Canarias o las Balerares. Pero a veces el paraíso gana. Y ese ha sido este caso. La revista National Geographic ha seleccionado una playa asturiana como una de las mejores de Europa. Se trata del arenal de Poo, en Llanes. No es la primera vez que las playas asturianas se cuelan en un ranking nacional. Hace unos días te contamos (aquí lo puedes leer) cuál era el mejor arenal del Principado para ligar durante esta temporada estival.

Pero ¿qué destaca la revista de nuestra playa? "Es una de las playas de España más pintorescas. Al encontrarse junto a la desembocadura del Río Vallina y tener forma de embudo, el mar no se ve desde la arena hasta que la marea sube. Es entonces cuando el mar de color esmeralda entra por el canal formado a lo largo de los siglos. El agua mansa se diría que es el de una piscina por lo que en la playa de Poo, los niños y padres pueden disfrutar sin peligros. Eso sí, suele estar muy concurrida", señalan en el reportaje de las mejores playas de Europa.