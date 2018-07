El zasca de un tuitero a un medio que llamó gilipollas a los asturianos

Un tuitero asturiano protagonizó ayer uno de los mayores "zascas" que tuvo que enfrentar un medio de comunicación nacional que había hecho referencia al asturiano dentro de un artículo denominado "un país de gilipollas". En el artículo del citado medio se hablaba de la decisión de incluir el bable en el marco normativo de lenguas. Los periodistas llegan incluso a relacionar el asturiano con otros artículos que han escrito acerca del idioma aragonés y el andaluz. La respuesta en Twitter, compartida por más de 2.000 personas, no se hizo esperar.



"El asturiano o asturleonés no es un idioma nuevo, se habla desde hace más de 1.000 años. Un país de gilipollas es un país que no conoce su historia", aseguró este usuario de Twitter en una opinión más que celebrada.





El Asturiano (o asturleonés) no es un idioma nuevo, se habla desde hace más de 1000 años. Un país de gilipollas es un país que no conoce su historia, ni su cultura, ni las lenguas de los pueblos que lo componen, y que además tiene periodistas tan ignorantes como vosotros. https://t.co/UbBNtaC0x3 — Vientu Nordés (@VientuNordes) 17 de julio de 2018

Lo cierto es que en los últimos meses, sobre todo desde que la Federación Socialista Asturiana presidida por Adrián Barbón aprobara en su congreso regional una resolución para impulsar la cooficialidad de la lengua asturiana, el debate social acerca de la conveniencia o no de dar ese paso ha vuelto a las calles. En Oviedo este año se han producido varias manifestaciones en las que cientos de personas han salido a la calle para mostrar su apoyo a la oficialidad. Algunos partidos políticos, en especial el Partido Popular de Mercedes Fernández, se han mostrado por su parte contrarios a esta iniciativa.