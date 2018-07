El Gobierno promete abrir tras el verano la negociación de la financiación autonómica

El lento proceso de reforma del modelo de financiación autonómica entrará en fase de negociación política después del verano. El Gobierno trató de aplacar así la demanda de urgencia de las comunidades autónomas, que se hizo audible ayer en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera después de un año sin reuniones, el primero también desde el cambio de gobierno y el del estreno de las ministras de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero y Meritxell Batet, respectivamente. La consejera de Hacienda del Principado, Dolores Carcedo, llevó al encuentro, largo e intenso, que se prolongó durante toda la tarde y hasta bien entrada la noche, esa demanda de reactivación de la negociación sobre la que en algún momento se arrojaron dudas a cuenta de las declaraciones en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrojó dudas sobre la posibilidad de que su gabinete fuese a tener tiempo para completar el proceso.

Ayer, en el Consejo, el Ejecutivo central se comprometió a constituir tras el verano un grupo de trabajo con representación de todas las comunidades autónomas y hecho con personas que tengan capacidad de decisión -previsiblemente directores generales- para "ir definiendo ya la arquitectura del modelo" de reparto, según la expresión de Carcedo. Hasta ahora, los trabajos habían sido de carácter técnico y esa fase se da por concluida. El Ejecutivo no se comprometió, eso sí, a tener cerrada la reforma del sistema en esta legislatura. "Todos somos conscientes de cómo está la aritmética del parlamento y la composición de las mayorías", afirma la Consejera. El único compromiso de la Ministra es avanzar en el trabajo, "ir cerrando temas", empezando por el abordaje de la insuficiencia financiera de las autonomías. Y si no es posible cerrarlo antes de que expire el mandato, afirman que al menos tratarán, prudentemente, de "dejar preparada la reforma para el Gobierno siguiente".

El presidente del Principado tendrá ocasión de concretar estos planes en su reunión del miércoles en la Moncloa con Pedro Sánchez. Javier Fernández exigió hace algunas semanas al presidente del Gobierno que si su intención es agotar la legislatura no sólo "encauce", sino que "concluya" la reforma del sistema dentro de su mandato.

Ayer, en otro de los asuntos controvertidos de la tirante relación entre las autonomías y Madrid, la ministra de Hacienda descartó expresamente las quitas de la deuda a las comunidades. Al menos con esta denominación, aunque sí admitió como posibilidad las "reestructuraciones", facilidades de pago consistentes en posibles flexibilizaciones de tipos de interés o extensión de los plazos de devolución de los capitales pendientes. Es ésta una cuestión espinosa por el beneficio que de las quitas puedan obtener las comunidades más endeudadas, entre las que Cataluña marcha a la cabeza y no le van a la zaga Valencia o Andalucía. Aquí el Principado no se opone si las condiciones son "iguales para todos", si se aplican "con criterios equitativos", si "no benefician a unas comunidades sobre otras" y sus criterios se deciden no en negociaciones bilaterales sino en órganos de representación donde estén todas las regiones afectadas.

Frente a esas quitas de deuda, con las que también llegó a coquetear el inquilino anterior del Ministerio, Cristóbal Montoro, utilizando asimismo para referirse a ellas el eufemismo de las "reestructuraciones equitativas y ordenadas", se pronunciaron con rotundidad los presidentes de Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón en su última cumbre en busca de objetivos comunes, la celebrada el pasado mes de febrero en León.

Al primer plenario del Consejo de Política Fiscal y Financiera en un año, el del estreno de las nuevas ministras socialistas ante los consejeros de las comunidades autónomas, faltaron ayer los representantes de Cataluña, más partidarios de resolver sus asuntos financieros en negociaciones bilaterales con el Gobierno de Madrid, una posibilidad que el resto de las autonomías, y con particular virulencia Asturias, rechazan abiertamente. La Ministra garantizó ante el plenario sin catalanes la multilateralidad que reclama el Principado. La consejera asturiana no se opuso a la celebración de reuniones bilaterales, pero siempre que en ellas no se tomen decisiones, siempre que las determinaciones que vinculan y afectan al conjunto se tomen en el órgano multilateral competente, este Consejo de Política Fiscal y Financiera, con voz y voto de todas las regiones.

La larga reunión aprobó ayer, por lo demás, los objetivos de estabilidad, que garantizan la anunciada elevación del margen de déficit permitido para 2019 del 0,1 al 0,3 por ciento, lo que supone para Asturias una inyección adicional estimada de 49 millones de euros. El Principado votó a favor del nuevo escenario financiero, que salió adelante con el respaldo de todas las comunidades gobernadas por el PSOE salvo la Comunidad Valenciana, que se abstuvo, y la oposición de las del PP y Canarias.

Dolores Carcedo justificó su voto favorable en la obtención de parte de la nueva ministra de un compromiso respecto a uno de sus grandes caballos de batalla, una demanda que la titular de Hacienda expuso de forma repetida antes de que Montero reemplazara a Montoro al frente del Ministerio, "un compromiso para la flexibilización de la regla de gasto para comunidades autónomas y ayuntamientos". Según Dolores Carcedo, Madrid atendió su reclamación de revisar esa restricción de gasto para "acompasarla al objetivo de déficit" y evitar así los perjuicios que han sufrido algunas autonomías, a las que esta limitación para la inversión les ha impedido aprovechar al máximo los márgenes de déficit.