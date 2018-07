Javier Fernández:"Tengo muchas dudas que sea realista la reforma de la Constitución en pleno desafío soberanista"

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha argumentado sus reparos a la idea del Estado plurinacional y ha hablado sobre las tensiones que amenazan a la España autonómica en la conferencia que ha ofrecido esta mañana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a la que ha asistido su homólogo cántabro, Miguel Ángel Revilla, entre otros dirigentes del Gobierno de la comunidad vecina. El presidente asturiano no crer que sea "realista" abordar la reforma de la Constitución en estos momentos, "en pleno desafío soberanista en Cataluña".

La conferencia de Javier Fernández llevaba por título "Los desafíos de organización y financiación en el Estado autonómico ¿reforma o colapso?

El presidente asturiano ha incluido en su discurso reflexiones sobre la etapa de la Transición, la reforma de la Constitución, la iniciativa de la España plurinacional que ha incorporado el PSOE a sus estatutos en su último congreso federal, la reforma del sistema de financiación autonómica y la crisis desatada en Cataluña, entre otras cuestiones relacionadas con el modelo autonómico español. Javier Fernández juzga necesario "adaptar la Constitución al Estado" autonómico que se ha desarrollado en las últimas décadas pero entiende que "la coyuntura actual es un condicionante". El presidente del Principado dijo ser "consciente del riesgo de plantear una reforma constitucional en pleno desafío soberanista, pero sobre todo tengo muchas dudas de que pueda ser ahora un objetivo realista".

Javier Fernández esgrimió razones para ser crítico con el Estado plurinacional: "Es, a mi juicio, un término equívoco y polémico (...) por la confusión que induce y las expectativas que abre en la peligrosa maraña de las emociones nacionales". El presidente del Principado defendió su derecho a discrepar de un concepto que ha introducido la nueva dirección del PSOE, tras el congreso federal que celebró el partido el pasado año: "No soy partidario de la idea de Estado plurinacional (...) Lo respeto pero este es un partido que admite la divergencia y la crítica a partir de un cuierpo pequeño pero inequívoco de convicciones compartidas y soy de la opinión de que entre esas convicciones no está incluida la del Estado plurinacional". Para Javier Fernández, ese concepto está sujeto a interpretaciones variadas: "Por eso cuando el Estado plurinacional convierte la nacionalidad en nación, para unos solo se nombra a un territorio con singularidades históricas y cultural (...) y para los independentistas se sube un peldaño esencial, porque no se es nacionalista por defender una cultura, sino por pensar que ser una nación otorga razones para actuar políticamente".

El discurso del presidente del Principado ante los alumnos que asisten a los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo contó con la asistencia de su homólogo de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la socialista y vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos y la directora del Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria, Marina Lombó, entre otros.