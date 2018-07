La receta electrónica cruza fronteras: 32.470 medicamentos recogidos en farmacias de fuera de Asturias

La receta electrónica permite cruzar fronteras autonómicas. La puesta en marcha de la receta electrónica interoperable ha permitido la dispensación, en el primer semestre del año, de 32.470 fármacos prescritos en centros de salud asturianos a pacientes del Principado en otras comunidades.

Este modelo favorece que los usuarios del sistema sanitario de Asturias pueden recoger su medicación en las farmacias de las autonomías que cuenten también con este sistema.

La mayoría de las dispensaciones se realizaron, por este orden, en Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias y Cantabria, aunque se registraron movimientos en todas las autonomías incorporadas al proyecto.

El Principado se sumó a finales de 2017 al sistema interoperable, que actualmente funciona en todas las comunidades excepto en Madrid y en algunas farmacias de Cataluña, donde el modelo se está implantando de forma progresiva y culminará a finales de este mes.

La receta electrónica interoperable asegura la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (SNS), independientemente de la autonomía en la que se encuentre el usuario. De esta forma, una persona desplazada fuera del Principado que necesite algún tratamiento prescrito mediante receta electrónica en su centro de salud podrá recogerlo en cualquier botica del territorio en el que se encuentre, siempre que cuente también con este servicio.



Conexión entre territorios

El proceso de dispensación mediante este sistema es el habitual y se inicia cuando el paciente acude a una oficina de farmacia a retirar medicamentos prescritos en una comunidad diferente. Para realizar la interoperabilidad, es necesario que exista conexión entre ambos territorios y que el usuario disponga de receta electrónica activa y tarjeta sanitaria.

La Consejería de Sanidad, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, realizó el año pasado las adaptaciones tecnológicas necesarias para responder a las exigencias establecidas por el Gobierno central en la implantación de esta aplicación, que implica la integración de sistemas diferentes.

Los usuarios que se estén planteando desplazarse a otra comunidad y hacer uso de la receta electrónica interoperable deben recordar los siguientes requisitos: A) Es imprescindible presentar la tarjeta sanitaria. B) Resulta recomendable, aunque no imprescindible, llevar la hoja de medicación. C) Deben solicitar siempre el tique por si se tuvieran derecho a reembolso, ya que desde otras comunidades no se puede calcular el tope de aportación. D) Fuera del Principado no se podrá dispensar medicación incluida en hojas de tratamiento confidenciales.