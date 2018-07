Detienen a un joven por la agresión sexual denunciada en el Carmín

Un joven ha sido detenido en relación con la denuncia interpuesta por una menor en el transcurso de la fiesta de El Carmín de Pola de Siero, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El joven ha sido conducido a primera hora al edificio de los juzgados de Siero para pasar en las próximas horas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 en funciones de guardia.

La Policía Nacional investiga la denuncia que presentó una ovetense menor de edad, de 17 años. Según explicó la víctima, ocurrió en uno de los caminos de la zona sur del prau de la Sobatiella. La joven había ido a la fiesta con dos amigas y se fue con un chico. Como tardaba demasiado en llegar, las chicas fueron a buscarla. La encontraron sentada en el suelo llorando y les contó que el chaval la había violado.

Fue entonces cuando, sobre las doce y media de la noche, llamaron al servicio de emergencias 112 para alertar de lo ocurrido. Las derivaron al centro de coordinación instalado en la fiesta, donde había un dispositivo para atender estos casos. Acudió hasta allí poco antes de que finalizara el servicio, sobre la una y cuarto. Fue atendida por personal de Cruz Roja, Protección Civil y agentes de la Policía Nacional.

La menor, además de declarar en la Comisaría de la Policía Nacional al igual que hicieron sus amigas, fue trasladada al centro de salud de Pola de Siero, donde acudió también su madre. Posteriormente fue llevada en ambulancia para ser atendida en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para realizarle un examen médico más exhaustivo, como apuntó el edil de Seguridad Ciudadana, César Díaz.

Hasta la fecha no había trascendido ni constaban denuncias por agresión sexual o violación en la fiesta del Carmín, considerada la romería de Asturias. Pero este año, a pesar de ser el del "No es no" y la edición en la que más empeño se ha puesto en luchar contra este tipo de ataques, la tendencia se ha roto. Es más, la camiseta oficial llevaba escrito en la espalda el lema "Tolerancia cero a las agresiones machistas" y el 016, como número de atención a las víctimas. Por primera vez también había un punto de atención a las víctimas de estos posibles ataques. Confiaban en que no hiciera falta estrenarlo, pero al final sí fue necesario.