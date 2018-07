Aceptan un año de cárcel por incumplir las medidas de seguridad en un accidente laboral en Tineo

Los dos acusados por un accidente laboral ocurrido en julio de 2009 en Tineo han aceptado una pena de un año de prisión que podrán sustituir por una multa de 2.880 euros.

El incidente tuvo lugar tras una detonación controlada de explosivos en una mina de Tineo. Los acusados reconocieron incumplimientos de las medidas de seguridad tras un acuerdo alcanzado con la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía del Principado de Asturias y también con las acusaciones particulares.

La vista oral estaba señalada ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, pero la conformidad alcanzada entre las partes, que incluyó la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas, evitó su desarrollo.

El suceso tuvo lugar, según se relata en la setencia, el 8 de julio de 2009, en las inmediaciones de la boca del túnel de la mina de carbón Pilotuerto (Tineo), donde la empresa estaba realizando, como labor de preparación, el avance de un túnel descendente, según el proyecto Túnel Pozo Plano de Pilotuerto.

Tras la voladura realizada en el túnel, y habiendo sobrado unos 30 kg de explosivo Goma 2 ECO, se dispuso la destrucción del explosivo por combustión tras haber retirado los detonadores, operación realizada por un artillero. En una caseta próxima, desde donde se podía ver la combustión, se encontraban otras dos personas, un capataz y un vigilante de seguridad. En las proximidades se encontraba el cuarto herido, quien había participado junto con el artillero en la preparación de la combustión.



Tras iniciarse la combustión, el explosivo detonó, produciendo una onda de choque que afectó a los cuatro trabajadores indicados: uno de ellos padeció policontusiones, traumatismo cráneo encefálico, heridas contusas múltiples por cuerpos extraños e hipoacusia bilateral, de lo que tardó en curar 313 días. Le han quedado varias secuelas.

Otro de los trabajadores afectados padeció lesión en los oídos y contusión cervical, de lo que tardó en curar 51 días. Le quedaron como secuelas acúfenos y pérdida auditiva en oído derecho. Un tercero padeció cervicalgia postraumática y traumatismo acústico, de lo que tardó en curar 13 días. Le quedaron como secuela algias en región vertebral sin compromiso radicular. Por último, un cuarto trabajador padeció trauma sonoro, de lo que tardó en curar 5 días. Le quedaron como secuela acúfenos ocasionales.

El accidente, siempre según la sentencia, se debió al incumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el documento de seguridad y salud correspondiente al proyecto del túnel, así: En vez de en lugar apartado el explosivo se quemó en la plaza de la mina con instalaciones de todo tipo en las proximidades; no se dispuso de lecho de material combustible para los cartuchos, sino que estos fueron colocados directamente sobre el suelo; no se colocaron los cartuchos en filas separadas, sino que se amontonaron en varias capas; y el personal no se alejó del lugar de combustión, sino que se quedaron a menos de 10 metros de distancia.