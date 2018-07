La dimisión de Emilio León como portavoz saca a la luz las tensiones en Podemos

La decisión de Emilio León de dejar de ser el portavoz parlamentario de Podemos en la Junta ha hecho aflorar discrepancias y tensiones mal ocultadas en el interior del grupo, donde ayer se instalaron dos versiones respecto a los motivos del cese. El protagonista, en un escueto comunicado por escrito cuya difusión se demoró hasta cerca de las ocho de la tarde, circunscribió la decisión a una motivación "personal, sin ningún tipo de connotación política". Eludiendo más aclaraciones hizo ver que "desde Podemos Asturias asumimos los cambios con normalidad, pues entendemos esto como una carrera de relevos".

Después de la intensa noche del martes, que culminó con la confirmación de la dimisión de León, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, el grupo parlamentario se reunió ayer por la mañana sin presencia del que ha sido su portavoz y sin su adjunta en la portavocía, Lorena Gil. Allí, según otras fuentes, sí quedó constancia de la eventualidad de que junto a las razones personales exista además esa motivación "política" que con el paso de las horas negó el diputado. Desde el sector menos afín a León también se refieren, en su análisis de la decisión, a la dureza que ha adquirido el enfrentamiento entre las dos facciones del grupo al menos desde que las primarias por el control del partido dividieron en dos bloques a los nueve diputados.

León deja de ser portavoz sin renunciar a su acta. Sigue en la Junta, pero da un paso atrás y deja paso, afirma, con la convicción de que "quienes asuman la portavocía contarán como hasta ahora con el respaldo del grupo parlamentario". Lo importante, y no hay más declaraciones, "es seguir trabajando por los intereses de los asturianos, pues ese fue nuestro objetivo cuando entramos en las instituciones".

Dicho eso, la dimisión deja constancia de la existencia de voces discrepantes que evidencian importantes desencuentros en el interior de la organización. Remiten a los restos de la grieta abierta en las primarias de diciembre, que partió el grupo en dos partes desiguales de vencedores y vencidos y que desencadenó algunos agrios enfrentamientos no exentos de situaciones que fuentes del sector crítico consideran cuanto menos desagradables. Desde la facción oficial cuestionan la presunta gravedad de estos hechos.

De un lado están, en teoría, los que consiguieron el respaldo mayoritario de la afiliación, con seis de los nueve diputados, León entre ellos, y que apoyaron la candidatura del secretario general, Daniel Ripa; del otro, el aspirante alternativo, Héctor Piernavieja, contó con el apoyo de sus compañeras Rosa Espiño y Lucía Montejo. Hay quien indica que el voto en contra del proyecto de presupuestos del Principado, o incluso las conversaciones preliminares para la confección de las listas de las próximas elecciones autonómicas, podrían habrían distanciado a León de Ripa. Los dos, sin embargo, quisieron disipar ayer toda sombra de duda. León descartó las motivaciones políticas; Ripa difundió una valoración escrita sobre la dimisión de su compañero llena de encendidos elogios hacia el que es, dice, "un referente ético, político y social".

La prueba de sintonía que aporta el secretario general es que "Emilio sigue en el proyecto". Le reconoce haberse "dejado la piel cada uno de los días" que pasó como portavoz. Le agradece su trabajo y que "sin su apoyo no habría dado el paso para presentarme a las elecciones europeas en 2014 y luego para ser secretario general. Sin su compromiso, Podemos Asturias y el espacio del cambio no sería lo que es hoy. Creo que todo el equipo que hemos trabajado y seguiremos trabajando con él hemos crecido durante estos años y juntos hemos aportado lo mejor que sabíamos y podíamos a la mejora de las condiciones de vida de nuestra tierra". Remata con la certeza de que le habría gustado que siguiera y que le trasladó ese deseo "en nombre de la organización, "pero entiendo que esa es una decisión que sólo le corresponde a él". Entiende "el desgaste inmenso" que la tarea parlamentaria ocasiona en "personas normales que no somos ni seremos profesionales de la política".

La dimisión deja flecos sin atar, el primero es el del relevo. Lo decidirá "muy pronto", según fuentes del partido, el consejo ciudadano autonómico. De momento, la portavoz interina sería Lorena Gil, aunque no se descarta al propio Ripa o a Enrique López. La renuncia también deja dudas respecto a las pretensiones de León de volver a ser cabeza de lista en las autonómicas.