Asturias se lo toma con humor: los memes del "no eclipse"

Dice el refrán que no hay mal que por bien no venga y algo así pensaron anoche en Twitter. Si no hay eclipse pues al menos le ponemos algo de humor a la noche. Las nubes que han sido a lo largo de toda la semana las principales protagonistas de los cielos del Principado no dejaron ver ayer por la noche el eclipse de luna más importante del siglo del que todo el mundo habla hoy y que los residentes en el Principado nos tuvimos que conformar viendo por la televisión o por las fotos en redes sociales.



Pero al mal tiempo buena cara. Las redes se llenaron de humor para cubrir el vació de luna de sangre. "Si queréis ver un eclipse veniros a Asturias, aquí tenemos uno de sol todo el año", apuntaba un tuitero. No fue el único que hizo la gracia. Aquí te dejamos algunos de los mejores memes del "no eclipse".





Cómo que no hay eclipse lunar en Asturias, ho!!! pic.twitter.com/mt5auzyeCr — Eva Rodríguez (@uverofe) 28 de julio de 2018

El eclipse visto desde Asturias pic.twitter.com/Tsnd7BPLx3 — HorusEye (@Felix_Asturias) 27 de julio de 2018

El eclipse de luna en Asturias pic.twitter.com/FzF26mRLyA — Fernando MT (@MoraMoriles2) 27 de julio de 2018