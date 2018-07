"Espero que el Gobierno rectifique sobre la transición energética, no puede ser a corto plazo"

El presidente del Principado espera que el Gobierno central rectifique sobre la transición energética. Javier Fernández espera un cambio de posición del Ejecutivo socialista sobre el cierre de las térmicas de carbón, tras la reunión que mantuvo el pasado miércoles con Pedro Sánchez en la Moncloa.

"Entiendo que la transición, en relación a la generación eléctrica con carbón, debe articularse necesariamente en el medio y largo plazo. No me parece bueno ni aceptable que se plantee a corto plazo y lo mantengo aunque tenga que discrepar con el Gobierno de España", declara en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, la primera que concede tras la entrevista con el Presidente y en la que afirma que la eliminación "prematura" de las térmicas no debe reducirse a "a un asunto estrictamente asturiano porque afecta al conjunto de la economía española" aunque reconoce que "Asturias se la juega con la política energética y con la financiación autonómica".

Fernández valora el compromiso de Sánchez negociar con la Unión Europea una prórroga para las minas españolas más allá del 31 de diciembre y destaca las garantías que ha dado el nuevo presidente del Gobierno tanto para terminar la conexión de alta velocidad a través de la variante de Pajares como para mantener el reto demográfico en la agenda política estatal.

