Concentraciones en cinco localidades asturianas en protesta por la condena a Juana Rivas

Colectivos feministas han convocado a través de redes sociales, en varias localidades asturianas, concentraciones para este lunes 30 de julio en protesta por la sentencia que condena a Juana Rivas a un total de cinco años de prisión como autora de dos delitos de sustracción de menores.

Las concentraciones darán comienzo a partir de las 19.00 horas en localidades como Gijón (Plaza del Parchís), Oviedo (Plaza del Ayuntamiento), Avilés (El Parche); Langreo (Plaza el Ayuntamiento) y Ribadesella (Plaza del Ayuntamiento).

Se trata de unos actos englobados dentro de las concentraciones y manifestaciones que han sido difundidas a través de las redes de varios colectivos feministas con los hastags #InjusticiaPatraircal o #IndultoparaJuana o #TodasSomosJuana.

"El lunes vamos a decirle a esta justicia reaccionaria que ya basta, que Juana no está sola, que un maltratador no es buen padre, y que sus víctimas no son, no somos, delincuentes", indican desde Asturies Feminista a través de las redes sociales.