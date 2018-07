No hay que caer el engaño: hoy (y puede que mañana) llueve en algunos puntos de Asturias pero lo que se avecina no es precisamente frío, sino más bien calor. La ola prevista para toda España llegará a Asturias, según las previsiones meteorológicas. A lo largo del día de mañana se podrá notar el ascenso del mercurio, pero las temperaturas más extremas irán llegando a medida que se acerque el fin de semana. Una situación a la que los asturianos no están acostumbrados, por lo que muchos se preguntan: ¿cómo sobrellevar y evitar riesgos en una ola de calor extremo?

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros en Asturias podrán acercarse en algunas zonas a los 40 grados (sobre todo en el Suroccidente y, por ejemplo, en Cangas del Narcea). Pero ¿qué es una ola de calor? Los meteorólogos la definen como "un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10 por ciento de las estaciones consideradas, registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000". O dicho de otra manera, cuando al menos durante tres días consecutivos se superan las temperaturas máximas consideradas habituales en pleno verano.

Esta es la primera ola de calor de este verano en la península. Su origen se debe a las condiciones de estabilidad atmosférica en gran parte del país, junto a la fuerte insolación propia de estas fechas estivales y a la entrada de aire cálido de origen africano procedente del sur por la mitad occidental peninsular. Se prevé que se prolongue al menos hasta el domingo 5. Según la Aemet, las temperaturas serán muy altas "tanto de día como de noche", y superarán los 40 grados centígrados en buena parte del suroeste y la zona centro de la Península.

El cielo en Asturias ya se empezó a cubrir ayer por la tarde, avanzando las lluvias previstas para hoy. Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, aunque se notará un ascenso en las máximas, sobre todo en el interior y sur de la región. La situación empezará a cambiar el miércoles. Las nubes y las pocas lluvias que se puedan registrar desaparecerán por la tarde, y la subida de las temperaturas ya empezará a sentirse, para convertirse en notable a partir del jueves.

Las administraciones tienen preparados protocolos para lanzar recomendaciones a la población cuando se producen estas situaciones. Especialmente las de comunidades (como Castilla y León) que están sujetas a más episodios de este tipo. Los consejos sirven para sobrellevar mejor el calor y evitar riesgos como posibles desmayos o insolaciones.



Recomendaciones para protegerse del calor

Evite salir de casa durante las horas centrales del día (entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde). Beba más líquidos, sin esperar a tener sed. Sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos. Evite comidas copiosas, tome verduras y frutas. Coma menos cantidad y más veces al día. No tome comidas calientes ni abuse de las bebidas alcohólicas. Reduzca la actividad física y evite el ejercicio al aire libre durante las horas centrales. Descanse con frecuencia a la sombra. Use ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. Permanezca en espacios ventilados o acondicionados. Cuando esté en la casa, utilice las habitaciones más frescas. Durante el día baje las persianas y cierre las ventanas; ábralas por la noche para ventilar. Mantenga los alimentos en el frigorífico y vigile siempre las medidas higiénicas de conservación. Cuando estacione el coche no deje en el interior a niños ni ancianos con las ventanillas cerradas. Ayude a las personas que puedan estar en mayor riesgo de sufrir los efectos del calor.

¿Cómo reaccionar a un golpe de calor?

Llame a emergencias sanitarias al 112 . Coloque al enfermo en un lugar a la sombra. Quítele ropa para airearle. Si está consciente, coloquele con la cabeza ligeramente elevada y ofrézcale abundante agua. Refrésquele con agua fría o hielo, sobre todo la cara y axilas. No le meta en la bañera para enfriarle. Si está inconsciente colóquele tumbado de lado, con las piernas flexionadas. Nunca de líquidos a una persona inconsciente.

Síntomas del exceso de calor

Calambres, por pérdida de sales. Agotamiento: malestar, dolor de cabeza, nauseas, vómitos, sed intensa. Deshidratación: decaimiento y sensación de postración. Golpe de calor: nauseas, vómitos, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida, aumento de la temperatura corporal por encima de 40º, inestabilidad al andar, mareos, pudiendo llegar a tener convulsiones y coma.

Deben protegerse especialmente del sol...