El dueño de los perros que mataron a un anciano sierense tiene 8 días para sacrificarlos

Finalmente, los seis perros causantes de la muerte a dentelladas del octogenario sierense Evangelista Canto serán sacrificados. Así lo comunicó ayer por la mañana Guillermo Muñiz, dueño de los canes, a los veterinarios de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, una vez terminado el periodo de cuarentena decretado por los técnicos. La decisión final de Muñiz llega a pesar de que los expertos le hayan asegurado que los ejemplares "no están aquejados de rabia canina".

Tras desistir el propietario de adoptar la otra vía planteada por la Administración, la regularización de los animales, el Principado ha dado ocho días a Muñiz para que ponga punto final a la vida de "Rona", "Luci", "Terry", "Toby" o "Lisper" y otro de nombre desconocido. No cabrán distinciones, los seis perros que asesinaron al anciano en el pequeño pueblo de Arniella (Siero) serán sacrificados.

Para ello, el dueño habrá de contratar a un veterinario particular que lo lleve a cabo, algo que podrá ocurrir bajo el control de funcionarios públicos que velen por el correcto proceder de la operación. Eso sí, la desde la Consejería defienden que no han propiciado este término, pues se trata de una decisión "personal y voluntaria" de Muñiz, quien asegura no poder afrontar el pago que supondría la puesta al día de la situación burocrática de los canes. Y es que la Administración en ningún caso puede imponer el sacrificio de los animales, algo que siempre debe hacerse por medio de una resolución judicial.

El propietario de los canes había abierto anteayer las puertas de su fatídica finca a LA NUEVA ESPAÑA para, aseguraba, "demostrar lo mansos y tranquilos que son los perrinos".

"Me da mucha pena, sobre todo por 'Luci', que me quiere una barbaridad, pero no puedo tener esa carga de conciencia, ¿y si vuelve a pasar algo? Me metería en un lío", se lamentaba Muñiz. Aunque ya entonces daba por hecho el sacrificio, dada su imposibilidad de asegurarlos, ponerles microchip -sólo uno de los animales lo tiene- , darlos de alta en el registro y adoptar las medidas de seguridad recomendadas para prevenir riesgos ante el carácter de los canes.

Eso era lo que los veterinarios le proponían para mantenerlos con vida, pero él se justificaba: "Con una pensión de 650 euros no tengo medios para hacerlo". La opción de la perrera, que él decía "aceptaría encantado", parece no haber llegado.