Una madre angustiada denuncia el abandono de dos niños en un vuelo Asturias Londres

Pasó uno de los peores momentos de su vida y se desahogó en redes sociales. Cristina Prieto, gallega pero residente en Londres, denunció hoy a través de las redes sociales la angustia que pasó cuando se dio cuenta de que sus hijos no aparecían en el aeropuerto después de que desembarcasen todos los pasajeros del vuelo entre Asturias y Londres en el que viajaban los dos menores. La progenitora denuncia a Iberia por abandono.

"Mis hijos viajaban hoy a Londres con el servicio de acompañamiento de menores, y fueron abandonados por personal de Iberia Express en el aeropuerto de Heathrow. La policía de inmigración les recogió y se puso en contacto conmigo. Ni una persona de Iberia en la terminal para poder hablar con ellos", asegura la gallega en una publicación en redes sociales en la que hace hincapié además en que estuvo "dos horas al teléfono intentando hablar con alguien y nadie se responsabiliza". "Sólo tienen lineas telefónicas para vender billetes", explica la denunciante mientras se pregunta "cuál es el protocolo de Iberia para estos casos". La mujer asegura que a la compañía "le consta que los menores no fueron entregados a su madre, ya que la documentación no esta firmada. No saben dónde están estos menores, y nadie se ha puesto en contacto conmigo. Esto es realmente preocupante. Hablamos de niños, no de maletas", clama la mujer.