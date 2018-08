Máxima expectación con los nuevos másteres de turismo, que disparan el número de consultas

La nueva oferta formativa público-privada de la Universidad de Oviedo en colaboración con los empresarios del turismo ya está dando sus frutos. Los nuevos másteres de alta dirección para la gestión de hoteles y restauración, únicos de sus características en España, ya han recibido numerosas consultas de matrícula pese a que se acaban de abrir los plazos, y el de turismo industrial ya ha cubierto las 25 con las que se empezará a impartir. Los nuevos másteres los podrán cursar titulados universitarios y también profesionales del sector.

La Facultad de Turismo de Oviedo, la patronal del sector OTEA y la Cámara de Comercio de Oviedo suscribieron ayer un convenio para implantar en Asturias un novedoso máster modular y dual en Administración y Dirección Hotelera, y otro en gestión y planificación de empresas de restauración. Se trata de un paso previo a la implantación del grado de Ciencias de la Gastronomía y Artes Culinarias, prevista para el curso 2019-2020, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

El Máster modular y dual en Administración y Dirección Hotelera se divide en tres títulos de especialista universitario: Cocina, Restauración y Gestión hotelera. Se pueden cursar de manera independiente para conseguir los títulos de especialista, expertos y por último, el que lo haga completo, logrará la concesión del máster. Otra característica que le distingue es que es dual, lo que implica muchas más horas de prácticas reales en empresas.

El Máster de gestión y planificación de empresas de restauración es el paso previo al futuro grado de Ciencias de la Gastronomía y Artes Culinarias, con el objetivo de avanzar ante el retraso en su implantación.

"Asturias necesita profesionales de alta dirección bien formados, y estos máster no podrían salir adelante sin el apoyo de los empresarios a través de la Cámara de Comercio y de Otea", aseveró la decana de la Facultad de Turismo de Oviedo, Marián González Rúa. Cada máster ofertará 25 plazas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, mostró su satisfacción por el éxito del Máster de turismo industrial. "Confiamos en que la nueva oferta genere tanto interés entre los jóvenes y se refleje en que contemos con mejores gestiones y profesionales en poco tiempo", señaló. También destacó el papel del organismo cameral en este tipo de acuerdos, "porque debemos ser un instrumento de la colaboración público-privada para sacar adelante múltiples proyectos".

José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal del turismo regional, Otea, destacó que Asturias "necesita reinventarse y formarse turísticamente" y destacó el papel de la Cámara de Comercio -donde se firmó el convenio- y la "muestra de valentía de la Universidad de Oviedo al apostar por este sector, dando ejemplo a los políticos".

FP para escanciadores

Añadió que "los jóvenes se van de Asturias porque no les damos la cobertura necesaria", y lanzó un mensaje "a los políticos que tanto quieren al turismo: Aquí estamos trabajando con vistas al futuro para tener unos grandes profesionales. Esperemos que vean la necesidad de retener el talento", en relación a la implantación del grado de Gastronomía y Artes Culinarias que está pendiente de autorización.

Almeida remarcó que el sector turístico "está empujando y crea el 12 por ciento del empleo. Para tener a los mejores profesionales hay que formarlos, porque el mundo evoluciona.

Uno de los asuntos que más atención ha suscitado en los últimos meses es el de la formación con titulación de escanciadores de sidra, propuesta por la patronal Otea. Su presidente explicó que se está estudiando incluir en el grado de Gastronomía un apartado específico sobre el mundo de la sidra. Pero el título de escanciador estaría más ligado a la Formación Profesional (FP) que con estudios universitarios.

Y otro mensaje al Gobierno regional. "Estamos a la espera de que se apruebe el decreto que reconozca la carrera profesional del escanciador, para los que ya lo son". A la pregunta de cuánto tiempo calcula la patronal que tardará el Ejecutivo en sacar dicho decreto, Almeida respondió: "Hablar de plazos con la Administración es como hablar del tiempo en Asturias. No me atrevo. Pero que digan ellos que no lo aprobarán y que se atengan a las consecuencias". No fue más allá.