Ofrecen pagar seguro y chip para salvar a los perros que mataron a un sierense

Al menos algunos de los seis perros que acabaron con la vida de un octogenario sierense hace casi un mes pueden encontrar un destino diferente al de ser sacrificados.Y es que la noticia de la decisión adoptada por su dueño, Guillermo Muñiz, ha calado hondo entre algún asturiano, que movido por "la pena" hacia los animales, se ha ofrecido a cubrir los gastos que ocasionaría la regularización de dos de los canes. El coste que le suponía poner al día la situación legal de sus perros era precisamente el motivo esgrimido por Muniz para escribir el punto y final de sus vidas.

"Sigo las noticias, y al ver que iban a sacrificarlos no podía permitirlo, esos canes realmente han hecho su trabajo", aseguró ayer un ciudadano que decidió ponerse en contacto con LA NUEVA ESPAÑA. La intención de su llamada era tratar de hablar con Guillermo Muñiz para comunicarle su intención de costear la regularización de dos de los seis animales.

"Estoy dispuesto a pagar la puesta al día de dos perros, más me costaría demasiado y no podría asumirlo", afirmó conmovido, a la par que espera que su actuación invite a más personas "a seguir mis pasos y a ayudar al resto de los animales". De todas formas, el ofrecimiento del anónimo ciudadano pende de la aceptación del dueño de los ejemplares, quien todavía no se ha pronunciado al respecto.

Aunque el comunicante no quiere hacer pública su identidad, sí ha destacado que se trata de una persona muy alejada geográficamente de Siero, que cuida de varios perros, y quien asegura, no se mueve por ningún afán publicitario, "sino de compasión por los animales".

Los gastos que asumiría serían los derivados de asegurarlos, ponerles microchip -sólo uno de los animales lo tiene- , darlos de alta en el registro y adoptar las medidas de seguridad recomendadas para prevenir riesgos ante el carácter de los canes. Ayer, los técnicos de la Consejería de Medio Rural habían dado ocho días a Muñiz para que procediese "voluntariamente" al sacrificio de los canes. Algo que el vecino sierense ya había decidido, dada su "imposibilidad" de cubrir los requisitos impuestos por los veterinarios: "Con una pensión de 650 euros no tengo medios para hacerlo".

De esta forma, dos de los canes, de nombre "Rona", "Luci", "Terry", "Toby" o "Lisper" y, otro de nombre desconocido, puede que encuentren un final diferente al planeado.

Esta opción no era contemplada por Muñiz, pues él aludía a la posibilidad de que "una perrera" se hiciese cargo de los canes. Habrá que esperar para comproblar si el dueño acepta y el anónimo ciudadano "remueve conciencias entre más asturianos", como afirma, "para salvar al resto de los canes".