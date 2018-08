Ola de calor: Asturias ya suda con termómetros de más de 32 grados

Asturias ya ha pasado de quejarse por el mal tiempo a transpirar por las altas temperaturas. La región se encamina hacia una ola de calor que ya se ha hecho notar hoy en varios puntos del Principado. Los lugares donde el sol ha pegado con más fuerza han sido Pola de Somiedo, que lidera el ránking con 32 grados, a las 17 horas; Ibias, con 31.8; Aller, con 31.3; Degaña, con 30.5; y Mieres, con 29.6.

A las principales ciudades de la región también ha llegado el aumento de las temperaturas. En Oviedo, a las 17 horas, se llegaron a los 28 grados; en Gijón se registraron 26,3 y en Avilés, 26.

Entre los asturianos ya había ganas de ver un poco el sol. Es cierto que algunos se lamentan de las consecuencias del calor, pero también reconocen que lo prefieren a seguir sin disfrutar de las temperaturas propias de la estación. Ana María Peña Prieto, de Oviedo, advertía de que el problema estaba en "la humedad". "Aquí lo malo es la humedad que tenemos, un 80 %, porque luego la temperatura es buena, son 24 grados, que no es mucho". Y es que ella lo sabe por experiencia propia: "Yo viví muchos años en Andalucia y se llevan mejor 30 grados allí que veinti pocos aquí, por la humedad". Eso sí, lo tiene muy claro: "Siempre mejor sol".

Irene Tena Villaverde, por su parte, tiene pocas dudas de lo que va a hacer ahora que llega el buen tiempo: "Ir a la piscina todo lo que pueda". También ella prefiere esta temperatura: "El frío ya cansa". Nacho González Fernández, por su parte, celebra la llegada de la ola de calor: "Esperando que sea verdad lo de la hora de calor porque estamos ya cansados de tantas lluvias y tanto frío".

Giovanna Calvín García, de Oviedo, estaba haciendo de guía de su amiga, la zaragozana María Rodrigo. Calvín no tiene dudas de cuáles serán los planes para los próximos días: "Disfrutar del sol e ir un poco a la playa". Su amiga, por su parte, celebraba la llegada del calor: "Me ha encantado levantarme hoy con sol porque me deprimía un poco que estuviera todo el día nublado".

El extremeño afincado en Madrid Alberto Manzano ha podido cambiar de planes ahora que la lluvia ha dado un poco de tregua a la región: "Intento pasar todo el tiempo que pueda en la calle aprovechándolo, viene de pasear en bici; con mal tiempo al final te toca hacer planes mas recogidos en casa, así que ahora voy a aprovechar de este clima todo lo que se pueda que hay que aprovechar este tiempo".