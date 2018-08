"El agua está como caldo, para no salir en todo el día", dicen los bañistas

Las temperaturas alcanzadas durante el día de ayer en toda la región fueron las responsables de la llegada masiva de turistas y lugareños a las playas asturianas. Para combatir el calor, eran muchos los que acudían a la orilla dispuestos a darse un baño y se encontraron con que las temperaturas del mar no eran las habituales: el mar Cantábrico bañaba las playas con unas aguas más calientes a las habitules. En algunos puntos incluso se alcanzaron los 24 grados en el mar, una temperatura perfecta para darse un buen baño.

En Salinas, donde el agua alcanzó los 20 grados, desde bien temprano la playa se fue llenando de gente que conversaba con los socorristas, a los que se acercaban preguntando por la ubicación de la zona de baño, la más codiciada del día.

Dentro del agua se podía ver disfrutando a grandes y pequeños, que también aprovechaban para ver desde el agua el campeonato de surf que se está llevando a cabo estos días en la playa de Salinas.

Una de ellas era María Prieto, madrileña que desde hace cuarenta años veranea en Salinas. "Vengo del sofoco Madrid, llevo solo tres días aquí y no echo de menos el calor, pero por lo que me cuentan ya hacía falta un día como este para disfrutar del agua, que sin calor no apetece entrar. Hoy está buenísima, ya ves, ¡todo el mundo está bañándose!". señalaba la mujer.

Los de aquí también aprecian los días de sol y calor, aunque bien es sabido por todo asturiano que la playa se disfruta siempre que se pueda. "Yo me suelo bañar siempre que vengo a la playa, aunque no haya sol, porque es la gracia de venir, ¿no?", decía Marcos Fernández, vecino de Avilés. "Pero sí hay que reconocer que el agua hoy está bastante caliente para lo que suele ser esto", añadía.

Algunos miembros de uno de los sectores que más disfruta del mar en Asturias, como lo son los surfistas, también saben reconocer, a pesar de los neoprenos, cuándo un día el agua está especialmente apetecible. "Para nosotros está buena siempre, pero cuando tenemos más gente a la que esquivar que otros días por algo será", bromeaba Quique García.

Familias enteras también disfrutaban del maravilloso día de playa jugando con los niños en las olas, como hacía Amparo González con sus hijas Patricia y Silvia Fernández, que venían desde Trubia a pasar el día. "Hay que aprovechar días así para bañarse, que el agua está estupenda", reconocían.

Incluso quienes están en Asturias de visita supieron reconocer que el día de ayer era diferente al resto. "Hay que decir que está como caldo, para no salir en todo el día", decía Ángela Pérez, vecina de Puebla de Sanabria, en Zamora. Pero es que nuestras playas conquistaron ayer hasta a los más acostumbrados al buen tiempo. Dylan Monett pasa unos días en Salinas porque su hermana participa en el concurso de surf. Mientras ella calienta, el aprovecha para pegarse un chapuzón. "Aunque el agua está más fría que la de Australia, esperaba que estuviese peor por lo que nos habían contado. Eso sí, me ha quitado el calor que tenía", reconocía.

Se espera que este fin de semana las temperaturas se mantengan y las playas continúen llenándose de montones de personas con ganasç de disfrutar de la tregua de lluvia que nos está dando el tiempo y, si se tercia, de un buen chapuzón.