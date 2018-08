Todos en sus puestos

Noventa y cuatro años de feria, sesenta y dos ediciones, más de dos mil empresas y seiscientos stands. Así abrió ayer sus puertas de cara al público el recinto de la Feria de Muestras de Asturias. Aunque las altas temperaturas llevaron a mucha gente a las playas, no faltaron los que quisieron asistir al primer día del certamen gijonés.

Son quince días los que dura la muestra -termina el 19 de agosto- pero el primero, el que supone el punto de partida, tuvo bastante afluencia. "Llevamos viniendo toda la vida y los primeros días viene un poco menos de gente", cuenta Feli Sánchez, vendedora de utensilios del hogar. "Conforme van pasando los días vienen más personas, pero sí que hay bastantes hoy". Sánchez intenta acercar a la feria, cada año, las mejores novedades de su tienda, que esta vez, son un guante para acariciar gatos y darles masajes, mopas reversibles "y mucho más". "Tenemos un montón de cosas", añade.

Desde el otro lado del mostrador, visitantes como Axo Moreno y Javi Fernández acudieron a la feria "a pasar el día". "No venimos a por sartenes ni nada en especial", dicen. Gijoneses y asiduos durante años a la muestra, les gusta "pasar el rato y tomar una bebida refrescante". La primera visita de Fernández, eso sí, son "los coches", admite entre risas.

Nacho Castro también se acercó ayer al primer día de Feria, algo que estos últimos años no había podido hacer. "Soy de aquí, pero vivo en Madrid. Hacía años que no venía a la Feria, pero está más o menos igual que antes. Solía venir el día de Asturias que era más agobiante, hoy se está mucho mejor". Castro se acercó ayer con su mujer y su hija "a pasar la tarde, a tener entretenida a la niña y por hacer algo distinto", explica. En su paseo entre los diferentes stands, "siempre solemos llevarnos algo", decía. En esta ocasión fueron "unos manteles antiadherentes y unas sandalias para mi mujer". Pero el gijonés aprovechó la visita para buscar algo un poco más específico: "Hace años, había un stand de caramelos de Baileys, he venido buscándolos, pero no los encuentro, supongo que los habrán retirado. Siempre me fijo por si casualidad los veo y me los llevo, por recuerdo. Pero de momento nada".

Alfonso Gutiérrez, Marta Cortés y Daniel Gutiérrez empezaron su visita por los coches, aunque admiten que no van buscando nada, al menos el primer día: "Primero se ve y luego ya se mira a ver lo que encuentras. El primer día no solemos comprar nada, pero volveremos".

Quince días de feria dan para muchas visitas, pero la primera, la que los más curiosos hicieron ayer, en el primer día de la apertura de puertas, fue, sin duda, la más esperada por los empresarios, que pusieron a prueba todas las novedades en su mayor escaparate del año.