"La desigualdad entre concejos crece peligrosamente", dice el alcalde langreano

El alcalde de Langreo, Jesús Manuel Sánchez, aprovechó ayer el día dedicado a su municipio en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) para descargar ante el Principado toda su irritación. "Nuestro concejo tiene una tasa de paro -en torno al 18% y de las peores de la región- inasumible, mientras que otras ciudades, como Oviedo, Gijón o Avilés, se sitúan siete puntos por debajo. La desigualdad entre territorios se ha acrecentado de forma peligrosa", alertó el regidor de Izquierda Unida en un pabellón de congresos a rebosar de vecinos. Sánchez hiló esta preocupación con otra, la más polémica en estos momentos: la descarbonización por la que aboga el Gobierno de España. "Resulta incomprensible que la ministra Ribera anuncie el cierre de térmicas (...) sin conocer su repercusión en Asturias y sin proponer un plan de reactivación", criticó.

Pero el regidor langreano no estuvo solo en la mesa inaugural del día de Langreo en la Feria. La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, secundó sus palabras en cuanto a la transición energética. "Más claros no podemos ser", resaltó la socialista, que aludió al discurso que el presidente del Principado, Javier Fernández, pronunció el pasado viernes en el mismo escenario con motivo de la inauguración del certamen. "Ya lo decía nuestro presidente: 'Asturias hará todo lo que sea necesario para salvar su industria'. Creo que hemos conseguido un gran consenso para defender el sector y apoyar una transición energética pactada y sin acelerones", manifestó Varela. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, también rescataron sus respectivos discursos inaugurales para respaldar la postura del Gobierno autonómico.

"Los problemas de Langreo son los de Asturias, al igual que los de Gijón. Nuestra complicidad es necesaria para que los ciudadanos vean satisfechas sus necesidades", señaló en apoyo al concejo vecino Moriyón, que también resaltó que la presencia de tres administraciones en el acto "demuestra nuestro compromiso en la cooperación". Por su parte, Baragaño volvió a exigir que la transición energética se afronte "con el rigor y la mesura que esta situación requiere, sin maximalismos ni precipitaciones que traigan aparejadas consecuencias indeseables que afectarían negativamente a las empresas, la economía, la demografía y, por tanto, al conjunto de la sociedad asturiana". El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, y también de Langreo -así lo recordó en su intervención-, también defendió "uno de los proyectos que más necesita Asturias para ser realmente competitiva: el desarrollo y consolidación del área metropolitana". "Los empresarios tenemos claro que nuestras empresas serán competitivas en la medida en que se encuentren ubicadas en lugares bien comunicados no sólo de cara al exterior, sino en los trayectos cortos".

Centro neurológico

En el día de Langreo en la Feria Internacional de Muestras, que constó de una visita al stand del Ayuntamiento en el que se promociona el turismo industrial, también estuvo muy presente el centro de enfermedades neurológicas. Mientras que la consejera Pilar Valera no ve "ninguna incertidumbre" con el proyecto, el alcalde Jesús Manuel Sánchez ve muchas. "Es increíble que la ministra de Sanidad visite Asturias y no salga de elementos ambiguos como 'Se abrirá lo antes posible'. Esperábamos una respuesta más clara por su parte", protestó. Efectivamente, Carmen Montón prometió el pasado viernes ponerse a trabajar en septiembre en el centro langreano para reabrirlo cuanto antes. "No sé si será a finales de 2018 o a principios de 2019, pero está claro que ya no tiene vuelta atrás", opinó Varela.

La consejera de Servicios Sociales aplaudió la "inteligencia" del Ayuntamiento de Langreo al buscar "en sus raíces" una "oportunidad": el turismo industrial, con el Museo de la Minería, el Ecomuseo de Samuño, el Museo de la Siderurgia... En poco tiempo habéis conseguido ser referente de este turismo para otros territorios. Sois ejemplares", dijo Varela, dirigiéndose a los presentes. Al menos ése es el objetivo del alcalde de Langreo: "Es evidente que el turismo no es la única solución al declive de la industria, pero sí una parte". Jesús Manuel Sánchez se ganó las risas de los asistentes cuando a renglón seguido comentó el ascenso a Segunda B del Unión Popular de Langreo. "En algo tuvo que ver el cambio de césped", indicó.

Dejando a un lado las bromas, el regidor de IU reclamó financiación de otras administraciones para la mejora urbanística del municipio. "Nuestros recursos son insuficientes. Necesitamos ayuda y sobre todo que no se retrasen más los proyectos comprometidos", insistió. Con ello, se refirió al soterramiento. "Es incontestable que los plazos del anterior presidente de Adif no se están cumpliendo y creo que se merece una explicación por parte del actual", pidió.