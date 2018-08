"Cuando le dije te debo una, fue una expresión coloquial entre amigos", dice Argüelles

Cuando el coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles, le dijo al que fuera jefe de la Policía local de Oviedo "te debo una", tras haberle retirado este último una multa que le acababan de poner en uno de los coches oficiales que Argüelles había aparcado en la plaza de la catedral de Oviedo, donde el partido tiene la sede, fue "una expresión coloquial entre amigos, eso no quiere decir que le deba ningún favor. Que hubiera sido mejor decirle gracias, pues igual sí", explicó esta mañana en rueda de prensa el coordinador general de IU, tres días después de hacerse pública la noticia.

Argüelles, sudoroso y nervioso, estuvo casi media hora reiterándose en lo mismo, en que no hubo ninguna ilegalidad y en que "llamé al jefe de la policía local en confianza para preguntarle si esa multa tenía razón de ser o si por le contrario no estaba justificada". Según Argüelles, ellos, tienen derecho a hacer paradas en la zona de carga y descarga y "aquel día nos íbamos de viaje, así fue el policía el que me dijo que la multa se iba a retirar". Aseguró el coordinador de IU que "me pongo a disposición del Ayuntamiento de Oviedo o de quien haga falta para dar las explicaciones oportunas, pero yo siempre daré la cara, porque no hay prevaricación ni nada que ocultar".

Respeto a las críticas de varios compañeros de partido que han afeado su actuación y que le acusan de prevaricar por hacer esa llamada al funcionario y decirle la expresión "te debo una", que es la que más llagas ha abierto en el partido, Argüelles dice que "me hubiera gustado que den la cara como lo estoy haciendo yo o que esperasen al menos a escuchar mi versión, pero bueno cada uno puede tener sus propias opiniones". Argüelles no baraja la posibilidad de dimitir y asegura que se debe a los militantes del partido "que fueron los que me pusieron en el cargo" y lamentó que este tema se haya desmadrado. "Hay que darles a las cosas la importancia que tienen", remató.