El sector turístico exige al Estado mano dura contra los alquileres en internet

Los empresarios turísticos exigieron ayer al Gobierno de Pedro Sánchez la elaboración de una norma nacional para hacer frente a la "amenaza" de los alquileres vacacionales en internet. La reclamación la encabezó el presidente de FADE, Belarmino Feito, quien advirtió, con motivo del Día del Turismo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que "las normas deben ser las mismas para todos". Ante la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, el líder regional de los empresarios rompió una lanza en favor de quienes "pagan sus impuestos y cumplen con todas las normativas de seguridad y sanidad", que, sin embargo, "se ven amenazados por la competencia de las viviendas de uso turístico que ofrecen conocidas plataformas en internet".

El presidente de la patronal turística Otea, José Luis Álvarez Almeida, también reclamó más mano dura frente a los pisos ilegales, porque en Asturias "tenemos un decreto, los denunciamos y los sancionan. Pero las multas que puede poner el Principado les saben a poco a gigantes como Airbnb". De ahí la necesidad de que el Gobierno de España tome cartas en el asunto. En conversaciones privadas con los hoteleros, la secretaria de Estado de Turismo avanzó que el Ministerio ya "está trabajando en ello". La Asociación de Hostelería y Turismo calcula que el 75 por ciento de los pisos turísticos que se ofrecen en internet en la región son ilegales, pese a existir una regulación específica desde 2016. En la Consejería están dadas de alta a día de hoy 2.141 viviendas de este tipo, de ellas 1.247 son vacacionales -es decir, casas rurales- y 894 de uso turístico -pisos.

Belarmino Feito reclamó durante la Mesa de Turismo de FADE un modelo basado en la calidad "para el que Asturias tiene todos los ingredientes: naturaleza, paisaje, gastronomía, arte, historia, cultura, hospitalidad...". Ingrediente, no obstante, "que no estamos aprovechando completamente". Entre los obstáculos para diseñar ese modelo, señaló, "está la dispersión de competencias turísticas en manos de diferentes administraciones, y a veces dentro de la misma Administración autonómica". "Por no hablar -añadió- de la competencia entre ayuntamientos, con una visión localista que tanto daño hace a Asturias". Feito recordó que el Principado es "una región pequeña", por lo que "no debería ser tan difícil una mayor coordinación para trabajar todos juntos en favor de ese turismo de calidad, que no de cantidad".

El acto de ayer en la Feria de Muestras sirvió para homenajear al parque natural de Somiedo por su 30.º aniversario, y a título póstumo a Isabel Campuzano, fundadora de la Asociación Regional de Casas de Aldea (ARCA). La cita atrajo a numeroso público y fue especialmente emotiva cuando se recordó la figura de Campuzano, "una visionaria", en palabras de Feito. "Como empresarios del sector turístico debéis hacer como Isabel. Estar unidos y crear una representación fuerte y contundente en Otea, para que éste sea el canal de comunicación con las instituciones", dijo en referencia al acercamiento de la patronal con las asociaciones de campings y de casas de aldea.

El consejero Isaac Pola apostó en su intervención por el ecoturismo como vía para reforzar la posición de liderazgo turístico de la región dentro de la llamada España Verde y para revalidar su eslogan de "Asturias, Paraíso Natural". Pola avanzó que del 13 al 15 de noviembre Cangas del Narcea acogerá el III Congreso Nacional de Ecoturismo, un evento que "no es fruto del azar", sino que es el reconocimiento a "una estrategia de desarrollo de turismo de naturaleza donde prima la sostenibilidad". El Consejero resaltó que Asturias representa el 12,5% de las reservas de la Biosfera de España. Un dato, a su juicio, que "reafirma nuestra condición de Paraíso Natural". Por su parte, la secretaria de Estado Isabel María Oliver se quedó con "el énfasis" del Principado "en el equilibrio" entre las tradiciones, el medio ambiente y el turismo. "Les animo a seguir trabajando en la misma línea", concluyó.

La Consejería de Sanidad ha comunicado por carta a la patronal turística Otea que no es de su competencia inspeccionar los chiringuitos ilegales del Sella, en los que se venden comida y bebida "sin control higiénico". "Nos parece sorprendente que donde haya instalado un bar, que en realidad es un chiringuito, no se realice un control higiénico-sanitario por alguien. Si no es Sanidad, que digan públicamente quién tiene que hacerlo. Es curioso que para unas cosas miren escrupulosamente al sector y para otras lo dejen pasar", denunció el presidente, José Luis Álvarez Almeida.

Para los empresarios, los chiringuitos "dan una mala imagen del turismo de calidad que queremos construir en Asturias", en palabras del presidente de FADE, Belarmino Feito. "Ni cumplen en materia de seguridad ni de sanidad ni de empleo ni de medio ambiente...", apostilló. Almeida sostiene que su regulación es una cuestión de "dignidad": "Con ello no vamos a mejorar los datos turísticos, pero no podemos tener un río por el que bajan 500.000 personas con eso así". El presiente de los hosteleros cargó por ello contra la Administración: "Es sorprendente que todas las consejerías hablen bien del turismo y luego nadie nos quiera ayudar". Ayer la Policía Local intervino alguno de los puestos, de donde se llevó bebida.