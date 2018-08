Javier Fernández arremete contra el recorte a Asturias de 75 millones del IVA

Asturias perderá este año "entre 70 y 75 millones de euros" en la recaudación del IVA, según alertó ayer, en su visita a la Feria de Muestras, el presidente del Principado, Javier Fernández. El socialista se unió así a la petición del líder gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, de solventar cuanto antes este recorte en la financiación autonómica. "Lo que no podemos ahora es afrontar la elaboración de los presupuestos con esta minoración en nuestros recursos", denunció el jefe del Ejecutivo asturiano, que exige al Gobierno de Pedro Sánchez "resolver" el conflicto, "bien reinterpretando la propia ley o bien cambiándola de inmediato". Fernández atribuye este nuevo golpe económico a un cambio en la liquidación del impuesto introducido en 2017 por el PP.

"El IVA es un impuesto territorializado en un 50%. Y a consecuencia de ese cambio, lo que se nos proporciona ahora a las comunidades autónomas en los adelantos a cuenta son, en lugar de los doce meses de recaudación del IVA que nos correspondería, once. Y eso tiene un impacto directo de 51 millones menos en las cuentas asturianas y otro indirecto, a través del ITE (Inspección Técnica de Edificios) y de los fondos específicos, de 25", explicó el presidente del Principado. En resumen, la región recibirá por esta vía "entre 70 o 75 millones menos", que Javier Fernández reclama al Estado. "Estamos hablando de un dinero que es de la comunidad. Insisto, el 50% del IVA pertenece a la región y, sin embargo, sólo se nos liquidan once meses", subrayó.

En concreto, se pierde la recaudación de diciembre. Esto es así porque, en virtud de la modificación introducida en julio de 2017 por el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las empresas tienen de plazo para liquidar el impuesto hasta el día 30 de cada mes en vez de hasta el 20. Eso se traduce en que los bancos no ingresan el dinero en las arcas del Estado hasta la semana siguiente. "Esto es crucial en el horizonte económico, financiero y presupuestario de Asturias. Fíjense lo que supone (este recorte) para la comunidad si a ello sumamos la no aprobación de dos puntos de déficit adicional" para lograr una inyección de 49 millones. La medida afecta a todas las comunidades. Galicia pierde, denuncia Feijóo, 200 millones.