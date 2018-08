Machismo en la sanidad asturiana: "Vas a reciclarte: harás un curso de cocina"

"Brillemos a través de los valores". Ése fue el consejo que la directora de Atención Sanitaria y Salud Pública del área V, Begoña Martínez, lanzó ayer a un grupo de mujeres empresarias reunidas en la Feria Internacional de Muestras. La especialista en medicina preventiva animó a aprovechar las habilidades emocionales para que "nuestro liderazgo sea distinto". La gijonesa, que fue gerente del hospital San Agustín y coordinadora de Calidad del Sespa, aseguró que el sector sanitario está altamente feminizado -el 68% de los empleados del área V (Gijón, Carreño y Villaviciosa) son mujeres- pero que eso no se refleja en los puestos de mando.

Begoña Martínez fue la invitada estrella de la XV Jornada de Empresarias y Profesionales, que organizó la Asociación Empresa Mujer. La médica recordó en su charla "Cuidar... sobrevivir... cuidar... vivir... cuidar... brillar" algunos de los comentarios machistas con los que tropezó a lo largo de su trayectoria profesional. Su tutor en un hospital le llegó a espetar: "¿Y tú por qué no te peinas?" "Me quedé a cuadros. Él fue uno de los motivos por los que decidí marcharme de aquel centro", contó. Pero en el camino hasta hoy hubo más frases desafortunadas pronunciadas por facultativos hombres. "'Vamos a reciclarte: vas a hacer un curso de cocina', también me dijeron. Y cuando tuve a mi primer hijo me insinuaron que dejase el trabajo para cuidar de él", se quejó.

Hoy esta gijonesa, con larga experiencia en el ámbito de la gestión, es directora del área sanitaria V. Y antes fue directora médica del hospital de Jove, gerente del San Agustín, coordinadora de Mejora Continua de la Calidad y Satisfacción de los Pacientes del Sespa... Begoña Martínez Argüelles ofreció a las empresarias seis claves: 1) "El instinto de supervivencia es el mayor factor motivador de la especie". 2) "Ser igual no significa hacer lo mismo más tiempo; ser mejor es hacer las cosas diferentes". 3) "Los peores enemigos somos nosotras mismas". 4) "La sociedad tiene que facilitar la conciliación". 5) "Nuestro liderazgo debe ser distinto". Y 6) "Brillemos a través de los valores".

En el acto de ayer también participaron otras mujeres del ámbito sanitario, como la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo, Adonina Tardón. La presidenta de la Asociación Empresa Mujer (ASEM), María Antonia Álvarez, y la directora de la Oficina de Políticas de Igualdad, Felisa Soria, pidieron adaptar los protocolos y los tratamientos médicos a las mujeres, ya que "siempre se hacen pruebas con hombres". Asimismo, alertaron del "alto desgaste" que tiene para la mujer el cuidado de los hijos y la casa: "Eso está repercutiendo negativamente en su salud".