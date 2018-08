El transporte amenaza con parar ante el anuncio de aumento de la fiscalidad al gasóleo

El presidente de la patronal del transporte por carretera Asetra, Ovidio de la Roza, advirtió ayer en la Feria de Muestras que este sector clave para la actividad económica nacional podría parar en otoño si el gobierno de Pedro Sánchez no "reconsidera" algunos de sus planteamientos, en especial la intención de subir los impuestos al gasóleo.

El presidente de Asetra habló ayer en la Jornada del Transporte por Carretera en la Feria de que el sector vive un "momento preocupante, con incertidumbre por el cambio de gobierno", apuntando que aunque en el primer semestre del año la demanda subió un 8% hay "problemas muy graves que están creando inquietud en el sector, lo que está impidiendo sacar rentabilidad por el aumento de la demanda".

En concreto, De la Roza aludió a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señalando que "el anuncio de la Ministra criminalizando el gasóleo, cosa que no va a poder ser, crea inquietud en el sector" y en el conjunto de la economía. En ese sentido, calificó de "desafortunadas, por no darle un adjetivo peyorativo" las declaraciones de Teresa Ribera sobre la subida de los impuestos al gasóleo, dado que aunque finalmente se haya aplazado, ha provocado "efectos en los mercados difíciles de corregir". De la Roza apuntó que la subida del gasóleo afecta a los transportistas, pero también al sector del automóvil y a la industria en general.

La subida de impuestos al gasóleo, que el Gobierno quiere aplicar en 2019 si consigue aprobar los presupuestos del Estado para ese año -cosa que duda el presidente de Asetra- no es el único asunto que está generando incertidumbre en el sector. Otras cuestiones sobre las que piden claridad al Gobierno es sobre los rescates de las autopistas de peaje, la conclusión de las infraestructuras pendientes, que no cedan a las presiones de los cargadores para incrementar la capacidad de carga de los camiones sin incrementar el precio y, en el caso de Asturias, que no se vaya a un cierre de centrales térmicas que ocupan a 400 transportistas que realizan los acarreos de carbón desde El Musel. Asturias cuenta con 3.000 empresas de transporte y 7.000 vehículos.

Molestos

La patronal estatal del transporte ya ha tenido una reunión con el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos que "no ha despejado ninguna duda", señala Ovidio de La Roza. Además de todas las reclamaciones del sector, los transportistas también está molestos conque el nuevo gobierno pleitee "entrar en alianza con países que quieren restringir la competencia del transporte español" como Francia y Alemania, en lugar de alinearse, en cuestiones relativas al transporte en la UE, con otros estados con los que no habría esa disparidad de intereses.

"El sector está casi llegando a las líneas rojas" que puede desembocar en "una paralización si no hay respuesta". Aunque aún le darán un margen de confianza dado el escaso tiempo del nuevo Gobierno, "la posibilidad es muy alta, si no se producen replanteamientos de lo que han anunciado algunos ministerios, si hay paralización, se paraliza", remarcando que ese escenario no es el que desea el sector pero "si nos abocan a esa situación lo decidiremos" y planteando el otoño como fecha posible para tomar esa medida de presión.

Ovidio de la Roza recuerda que la única "alternativa seria" al gasóleo para los transportistas es el gas licuado, combustible que ya usa un 10% del parque, pero que tardará en extenderse debido a las elevadas inversiones que requiere y "las empresas no pueden de la noche a la mañana asumir esos costes de amortización, tiene que hacerse poco a poco, sin extorsión a la industria".

El presidente de Asetra recordó que el sector del transporte por carretera "aporta más de 12.000 millones de euros netos al Estado" y supera los 590.000 empleos en España, además de ser un pilar fundamental de la competitividad del resto de empresas y pieza fundamental del transporte multimodal. También opinó que aunque el Gobierno alega motivos ecológicos para incrementar el precio del gasóleo, los motivos reales son "recaudatorios".

El la misma linea se pronunció el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, quien recalcó la "necesidad de no aumentar las cargas impositivas, ya de por sí excesivamente elevadas".