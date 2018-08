Los asturianos afectados por los retrasos de Vueling: sin soluciones

Los retrasos y cancelaciones en la conexión Asturias-Barcelona se suceden sin que lleguen soluciones para los afectados. "Te hacen perder el tiempo y el dinero", se queja el avilesino Carlos Suárez. En su caso, el vuelo que debería traerle de vuelta al Principado el pasado jueves fue cancelado por la aerolínea y ahora espera una solución que se resiste a llegar.

"Lo iban retrasando hasta que al final lo cancelaron", explica el afectado. Tras hacer varías colas sin ninguna explicación, su viaje, que salía a las 22 horas de la ciudad condal, fue cancelado: "Ni siquiera había salido de Asturias, ya sabían que iba a estar cancelado, no tiene sentido que te mareen", se queja Suárez. La alternativa que le ofrecía la compañía era volar a Galicia al día siguiente. Para este avilesino esa no era viable.

"Hay tantas colas que la gente no llega a reclamar en el aeropuerto porque le supone perder varias horas", insiste Carlos Suárez. Él tuvo que optar por hacerlo a través de la web de la compañía, que días después le notificó que solo recibiría el rembolso, no la indemnización correspondiente con la distancia de su vuelo. "De primeras nunca aceptan pagar, a no ser que vayas por la vía legal que entonces lo hacen porque saben que no pueden ganar", crítica.

"Para más inri el único teléfono que ofrecen es de pago y al final también se lucran con ello", lamenta Suarez. "Es lamentable, ya saben que no tienen aviones para cubrir un servicio y te lo dicen cuando ya estás en el aeropuerto, con el coste que supone ir hasta allí", añade.